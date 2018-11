Referenz-Schule : Ausgezeichnet lernen

Handewitter Siegfried-Lenz-Schule und Offener Ganztag erhalten zum vierten Mal das Zertifikat „Referenz-Schule“.

von ki

29. November 2018, 16:32 Uhr

Jeden Tag um 13.30 Uhr ertönt an der Siegfried-Lenz-Schule der Pausen-Gong. Dann ist der Unterricht in Handewitt zwar beendet, aber die Kurse der Offenen Ganztagsschule (OGS) beginnen erst: Tanzen, Schwimmen oder Nachhilfe. Vom Frühstück bis zum Nachmittag werden die Heranwachsenden betreut – montags bis freitags. Für dieses gute Angebot sind die Siegfried-Lenz-Schule und ihre OGS nun zum vierten Mal seit 2007 als ReferenzSchule „Ganztägig lernen“ ausgezeichnet worden (Zeitraum 2017 und 2018).

Schulleiter Malte Bachmann und Joachim Schmidt, Vorsitzender des Schulfördervereins, der als OGS-Träger fungiert, nahmen die Ehrung in der Kieler Sparkassen-Arena entgegen. Landesweit wurden 24 Referenz-Schulen ausgezeichnet. Neben Handewitt erhielt aus dem Kreis Schleswig-Flensburg auch die Offene Ganztagsgrundschule Medelby das Zertifikat der Service-Agentur „Ganztägig lernen“. In Medelby war in relativ kurzer Zeit ein generationsübergreifendes Bildungshaus entstanden, in dem Politik, Schule, Eltern und Kindergarten an einem Tisch sitzen.

Sozialminister Heiner Garg (FDP) und auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU) waren beim Kongress in Kiel anwesend. Prien lag besonders die „Verzahnung” am Herzen, die sie mehrfach in den Projekten der ReferenzSchule entdeckte. Damit waren auch die Handewitter Vertreter angesprochen, die sich ausführlich mit dem Thema „Bindung“ beschäftigt hatten. „Wir stellen von morgens bis nachmittags einen geregelten Tagesablauf sicher – mit einer Verlässlichkeit und einer persönlichen Bindung“, erklärt Malte Bachmann. „So wissen die Schüler, was und wer sie erwartet.“ Joachim Schmidt ergänzt: „Für die Schüler arbeiten Lehrer, Eltern, OGS und Schulsozialarbeit eng verzahnt zusammen.“

Als Referenz-Schule sind die Handewitter beim Wissens- und Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen gefragt. Insbesondere auch mit Blick auf die Organisation der OGS. Sie hat einen besonderen Charakter mit eigener Verwaltung und Buchführung. Ein vierköpfiges Leitungsteam teilt sich die Aufgaben. 45 Kurse – sämtlich nach Bedarf und Wünschen der Kinder zusammengestellt – laufen wöchentlich. Unterstützt werden Schule und OGS von der Gemeinde, als Träger fungiert allerdings der Förderverein der Schule.