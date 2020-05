Glücksburg : Ausgeschaltet: Um sie zu retten, wurde die Förderland-Therme komplett heruntergefahren

Betreiber des defizitären Schwimmbades hoffen auf Unterstützung von Bund und Land.

14. Mai 2020, 08:52 Uhr

Glücksburg | Seit 13. März hat die Fördeland-Therme corona-bedingt geschlossen. Schon in normalen Zeiten verursacht das Bad, das als kommunale GmbH geführt wird, ein jährliches Defizit von über 600.000 Euro. Versetzt die aktuelle Krise dem Glücksburger Sorgenkind jetzt den Todesstoß? Das fragt sich da so mancher Bürger.

Die Betreiber glauben das nicht. Bürgermeisterin Kristina Franke – in Personalunion Geschäftsführerin der Fördeland-Therme – hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass auch Schwimmbäder bald wieder öffnen dürfen. Außerdem hofft sie – so wie auch der Aufsichtsratsvorsitzender der Fördeland-Therme Harald Danzer – auf Unterstützung vom Bund.

Die Hoffnung ist begründet. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatte am 23. April ein Konzept für Kommunen erwähnt, das er vorschlagen werde. Am 10. Mai bekräftigte er in einem Interview: „Unsere Kommunen brauchen massive Unterstützung.“ In der Pressestelle des Finanzministerium wird außerdem auf zinsgünstige Finanzierungsmöglichkeiten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verwiesen – und auf Hilfen seitens der Landesregierung. Dirk Hundertmark, Sprecher des Ministeriums für Inneres des Landes Schleswig-Holstein, stellt eine Abrechnung in Aussicht: „Da auch die Kommunen eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung durch die Corona-Pandemie zu bewältigen haben, beabsichtigt die Landesregierung, am Ende der Pandemie die Kosten der Landesseite und der kommunalen Familie gegenüberzustellen. Auf dieser Grundlage soll dann eine gerechte Aufteilung der tatsächlichen Lasten erfolgen.“

Sehr konkret klingt das alles nicht. Die Therme hat darum in den Stand-By-Modus geschaltet, um Kosten zu sparen. Das Wasser wurde aus den Becken gelassen und die Technik runtergefahren. Seit 1. April, so Kristina Franke, hat die Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld bewilligt. Gut 45 Mitarbeiter sind nun überwiegend in Kurzarbeit. Sechs Mitarbeitern wurde gekündigt, vier davon befanden sich laut Angaben von Gewerkschaftssekretär Matthias Pietsch in der Probezeit. „Der Betriebsrat hat den Kündigungen widersprochen, was aber keine suspendierende Wirkung hat“, so Pietsch.

Normalerweise verdient die Therme nach Auskunft von Kristina Franke rund 130.000 Euro pro Monat. Dem gegenüber stehen 80.000 bis 90.000 Euro an Personalkosten und 30.000 bis 40.000 Euro an Energiekosten. Die aktuellen Zahlen für März und April 2020 werden gerade zusammengestellt. Mit einem entsprechenden Schutzschirm könne es am Ende sogar sein, unkt Harald Danzer, „dass die Zahlen besser aussehen, als wenn wir geöffnet gehabt hätten“.

Auch der Vorsitzende der Glücksburger DLRG Horst Petersen glaubt nicht an ein Ende der Therme. Petersen, der auch Stadtvertreter ist, argumentiert grundsätzlich: Das Schwimmbad sei als „touristische Infrastruktur für unseren Urlaubsort elementar und für die Glücksburger Bürger und Kinder ein bedeutendes Element der gesellschaftlichen Teilhabe“.