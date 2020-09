Wees : Ausgebrannt: Alte Esche wird zu Asche

Die Feuerwehr konnte den über 100 Jahre alten Baum nicht mehr retten.

27. September 2020, 17:09 Uhr

Wees | Sie hat zwei Weltkriege, mehrere Autounfälle und zahllose Stürme überlebt – doch einem Feuer konnte die über 100 Jahre alte Esche an der Strecke zwischen Oxbüll und Rüllschau nicht mehr standhalten. Autofahrer hatten den Brand am Freitagabend bemerkt und bei den Anwohnern geklingelt sowie den Notruf gewählt. Zu diesem Zeitpunkt sollen bereits rund zwei Meter hohe Flammen aus dem Stamm geschlagen haben. Da die Esche durch den Brand ihre Standfestigkeit eingebüßt hatte, mussten die Feuerwehrleute die Motorsäge anwerfen und den Baum fällen. Dabei zeigte sich, dass der Stamm von innen komplett ausgebrannt und hohl war. Was den Brand hatte, ist jedoch völlig unklar.