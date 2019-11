Kronsgaard : Ausbau der Kreisstraße 111 geht voran

Bürgermeister Wolfgang Kraack hofft, dass bis Wintereinbruch die Tragschicht bis zur Schmiede fertig ist.

20. November 2019, 15:39 Uhr

Kronsgaard | „Es geht voran“, sagte mit Blick auf den Ausbau der Kreisstraße 111 Bürgermeister Wolfgang Kraack in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Allerdings bereiten die nasse Witterung und technische Probleme Sorgen. Denn die Arbeiten schreiten nicht so voran, wie man es erwartet habe. Kraack hofft, dass bis Wintereinbruch die Tragschicht bis zur Schmiede fertig ist.

Derzeit werden die Leerrohre für die Glasfaserkabel im Ortsbereich verlegt. Sollten die Tiefbauarbeiten tatsächlich bis Jahresende erledigt sein, sei das „sportlich“, so der Bürgermeister.

Was die sechste Änderung des Bebauungsplans „Schmiedekoppel“ betrifft, laufen die Planungen. Die Stellungnahme der Landesplanung steht noch aus. Hinsichtlich des gemeinsamen Ortsentwicklungskonzepts der Gemeinden Kronsgaard, Hasselberg, Nieby und Pommerby ist der Antrag auf eine 75-prozentige Förderung durch das Land auf den Weg gebracht worden, so der Bürgermeister. In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Finanzausschusses wurde festgelegt, dass der Kinderspielplatz auf Vordermann gebracht werden soll. Beschlossene Sache ist die Anschaffung von Bank- und Tischkombinationen für den Strand.

Neu in der Runde der Gemeindevertreter ist Karlheinz Christ. Er ist „Nachrücker“ für Jens-Martin Lorenzen, der sein Mandat niedergelegt hat.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging es um die Anschaffung einer neuen Siebrechenanlage für das Klärwerk in Ewersholz. Die Kosten belaufen sich auf rund 49.500 Euro. An dieser Investition ist die Gemeinde Kronsgaard mit 23,28 Prozent beteiligt.

Thema waren auch die Jahresabschlüsse von 2014 bis 2017 ein. Dies ist nach der Buchführungs-Umstellung auf „Doppik“ notwendig. Alle Jahresabschlüsse schließen mit Überschüssen ab.