Amtsbadestelle am Selker Noor : Aus für die Badeinsel

Das Amt Haddeby will nicht mehr die Verantwortung für die unbewachte Badestelle übernehmen.

27. November 2019, 13:44 Uhr

Busdorf | Zehn Jahre lang gehörte die Kunststoff-Badeplattform zur Attraktion am Selker Noor. Den Frühschwimmern diente sie als Ziel ihrer morgendlichen Rundtour – einmal um die Badeinsel und zurück. Insbesondere an den warmen Tagen wurde die Insel von zahlreichen Badegästen zum Sonnenbaden genutzt.

Damit ist nun Schluss. Vor wenigen Tagen haben die Amtsarbeiter die Plattform abgebaut und im Bauhof eingelagert. Ein Weiterbetrieb der unbewachten Badestelle ist nicht vorgesehen. Rund 8000 Euro investierte die Gemeinde Selk damals, federführend unter Bürgermeister Arne Reimers – mit Einverständnis des Amtes Haddeby. Jetzt will das Amt die Verantwortung und das Risiko von Unglücken nicht mehr tragen.

„Wir können keinen bewachten Badestrand vorhalten. Wenn da etwas passiert, weil es keine Aufsicht gibt, möchte ich mich an dieser Stelle nicht rechtfertigen. Das Risiko möchte ich nicht verantworten“, sagte Amtsdirektor Ralf Feddersen in der Amtsausschusssitzung. Er sprach vor allem den Selker Bürgermeister Thilo Kolberg an. Dieser hatte einige Wochen zuvor den Antrag auf Sanierung der maroden Steganlage an den Amtsausschuss gestellt.

Droht nun auch das Aus für den Holzsteg? Dieser befindet sich ebenfalls an der Badestelle und wurde vor zwei Jahren von den Amtsarbeitern aus Sicherheitsgründen stillgelegt. Gebaut wurde der Steg einst als Anlegestelle des Ausflugbootes „Johannes“, das vor Jahrzehnten regelmäßig das Selker Noor ansteuerte. Doch schon lange kommen keine Menschen mehr per Schiff zur Badestelle, die zunehmend von Wasserpflanzen verkrautet. Wie geht es dort nun weiter? Wer ist für die Instandsetzung, Pflege und Unterhaltung zuständig? Wer trägt die Kosten?: Das wollte Thilo Kolberg von seinen Mitstreitern im Amtsausschuss wissen. Diese wiederum stellten sich die Frage, warum die Gemeinde Selk überhaupt eine Amtsbadestelle habe, deren Unterhaltung von allen acht Gemeinden finanziert werde. „Mir ist nicht klar, warum wir in Selk eine Amtsbadestelle haben. Das hätte ich dann auch gerne in Borgwedel“, sagte Holger Weiß, Bürgermeister aus Borgwedel. „Als Bürgermeister der Gemeinde Fahrdorf bin nicht bereit, für Selk einen Steg zu bauen. Zudem liegt der Steg nicht auf dem Grundstück des Amtes“, sagte Frank Ameis.

Auch Anke Gosch, Bürgermeisterin aus Dannewerk, blickte skeptisch auf das Thema. „Wenn wir hier die Zustimmung geben, dann müssen wird das auch für die anderen tun.“ Mehrheitlich stimmten die Amtsvertreter gegen die Übernahme der Errichtung einer Steganlage.

Bürgermeister Kolberg zeigte Verständnis für die Entscheidung, will aber ausloten, ob das Land in dem Problem helfen kann.

Indes machte Bürgermeister Ameis deutlich, dass die Badeplattform am Bäckerstrand in Fahrdorf auch in der nächsten Badesaison als Attraktion und Badespaß in der Schlei bestehen bleiben wird. „Ich lade die Kinder zum Baden in Fahrdorf ein. Hier bleibt die Badeinsel“.