Kulturpreis Schleswig : „Aus dir wird nichts, Jonny Möller!“

Der frisch gebackene Kulturpreisträger findet klare Worte zur Schleswiger Kulturszene, zu seinem Leben als Musiker und zu den bevorstehenden Weihnachtskonzerten.

von Joachim Pohl

28. November 2019, 18:30 Uhr

Schleswig | Jonny Möller (52) ist mehr als nur Ex-„Mobago“, mehr als der omnipräsente Musiker mit dem Saxophon, der im Advent für die passende vorweihnachtliche Einstimmung sorgt. Als freischaffender Musiker, dessen Arbeitsgeräte Saxophon und Flöte sind, muss er ständig neue Auftritte akquirieren, muss sein Netzwerk aus Musikerkollegen und Veranstaltern pflegen, muss neue musikalische Konzepte ersinnen und zwischendurch noch unterrichten und auch mal etwas üben – bei sich zu Hause in Nübel vor den Toren Schleswigs, wo Joachim Pohl den umtriebigen, frisch gebackenen Kulturpreisträger traf. Beide kennen sich seit über 20 Jahren.

Jonny, am Wochenende beginnen Deine Weihnachtskonzerte. Bist Du schon in Weihnachtsstimmung?

Überhaupt nicht, aber im Weihnachtsstress. Sonntag beginnt in Schobüll bei Husum die Tournee mit insgesamt acht Weihnachtsauftritten, erstmals in der neuen Besetzung.

Spielen „Jonny Möller & die Spielgefährten“ das gleiche Weihnachtsprogramm wie „Mobago“?

Nein. Es sind andere Songs, andere Engagements, es ist ein anderer Sound. Mit Jasmin Antic gehört eine der besten Sängerinnen, die ich kenne, zu den neuen „Spielgefährten“. Und dann ist Olaf Senkbeil aus Lüneburg dabei; der singt bei „Toto“ und vielen anderen mit, ist in Musikerkreisen total bekannt. Und natürlich Sylwia Timoti am Klavier. Je näher wir an Weihnachten kommen, desto voller werden die Konzerte. Aber heute mag ja noch keiner an „Stille Nacht“ denken, oder?

Wie bist Du überhaupt zur Musik gekommen?

Mein Onkel Dieter Arendt, der erste „Lake“-Schlagzeuger, hat mir die ersten Wirbel auf den Trommeln gezeigt; da wollte ich auch Schlagzeuger werden. Angefangen habe ich im Spielmannszug von Erfde. Da habe ich nach Gehör getrommelt. Irgendwann kam mein anderer Onkel, der in der Feuerwehrkapelle die Tuba gespielt hat, und hörte mich. In der Kapelle spielte Thies Thomsen, der neulich auch bei der Verleihung des Kulturpreises war, und der hatte auf dem Dachboden ein Plastik-Saxophon. Das hole ich jetzt mal. (Möller sprintet in die obere Etage und kommt mit einem Sax in Eierschalenfarbe wieder.) Das ist kein Elfenbein! Damit bin ich dann in den Keller und konnte nach ’ner viertel Stunden Pippi Langstrumpf spielen. Dann kam Groß Rheide, das „Wagenrad“, da wurde Rock gespielt. Aber es gab auch das „Pahlazzo“ in Pahlen, das war eine Disco, da lief dann eher Pop. Ich bin also mit „Abba“ und den „Doors“ groß geworden. Wo man aufwächst, da wirst Du geprägt. Und ich wollte ein Instrument spielen, das damals kein Mensch spielte. Dann habe ich in der ersten Band angefangen, bis eines Tages der Sänger zu mir sagte, „Jonny Möller, aus Dir wird nichts“. Ich sagte „Du A . . ., Dir werde ich es aber zeigen!“

Und jetzt hast Du den Kulturpreis gewonnen! Was bedeutet diese Auszeichnung für Dich?

Es ist einfach die Anerkennung. Es geht nicht in erster Linie um Geld. Machen wir uns doch nichts vor: Wir gehen auf die Bühne, spielen und die Leute sind begeistert und klatschen. Das ist doch toll! Es ist schon ein klasse Job. Aber es ist auch schwer. Schleswig hat dieses schöne neue „Norden“-Festival. Da würde ich gern einmal spielen, gerade jetzt mit dem Kulturpreis. Ist nicht so einfach, ich verhandle da gerade mit dem Veranstalter.

Was vermisst Du in der Schleswiger Kulturszene?

Es gibt keine Räumlichkeiten. Wo kann Klein- und Kleinstkultur noch stattfinden? Die „Heimat“ ist nicht für regionale Künstler gedacht. Im Slesvighus ist es schwierig, da muss man sich mit dem Landestheater absprechen. Man muss als Künstler Geld mitbringen, um irgendwo zu spielen. Gut finde ich, was in Flensburg im „Culturgut“ läuft. Die machen wirklich viel, und es treten dort auch regionale Künstler auf. Das ist eine Kultur-Perle geworden. Super finde ich den Raum im Stadtmuseum, der eignet sich hervorragend für kleinere Konzerte. Da könnte man gern drei oder vier mal im Jahr etwas machen.

Was hältst Du von Musikerkollegen, die Hutkonzerte geben?(Bei einem Hutkonzert wird kein Eintritt verlangt, stattdessen geht ein Hut rum.)

Für Profis geht das natürlich nicht. Für junge Amateure bis 25 Jahre finde ich das super. Die müssen spielen. Sicherheit und Routine bekommst du nicht im Proberaum. Hutkonzerte werden aber nicht von den Musikern vorgeschlagen, sondern vom Veranstalter. Das heißt letztlich, der Musiker subventioniert das Bier. Ein Jonny Möller, der 30 Jahre dabei ist, der sollte das nicht machen, und ich sage allen Kollegen, bitte spielt nicht für den Hut.

Wie kommst Du an Jobs?

Ich spiele in einem knappen Dutzend unterschiedlicher Ensembles. Das geht dann so: Da ruft jemand aus Hamburg an und sagt, Jonny, hier ist eine große Party, kannst Du hier die Live-Musik machen? Es geht nicht mehr um feste Bands, sondern es geht um Vertrauen und Netzwerke. Ich frage den Mann nach dem Budget und stelle dann eine Band zusammen, und er kann sich darauf verlassen, dass es gut wird. So geht das heute meist.





Jonny Möller & die Weihnachts-Spielgefährten, 21. und 22. Dezember, 19.30 Uhr, St. Andreas-Kirche Haddeby