Busdorf : Aufwärmen für das Baltic Open Air

Die Stars stehen erst ab morgen auf der großen Bühne. Musik wird auf dem Baltic Open Air zwischen Busdorf und Selk aber schon ab heute Nachmittag gespielt. Auf der „Viking Stage“, einer kleineren Bühne vor dem Eingangstor, spielen zum Aufwärmen vier Bands aus der Region. Den Auftakt macht um 16 Uhr die Gruppe „One“. Eine Stunde später wird sie abgelöst von „Stromabnehmer Schultze“. Um 19.30 Uhr geht es weiter mit Big Harry und seiner Band, ehe um 22 Uhr „B.S.U.R.“ auftreten.

Die Vorbereitungsarbeiten auf dem Gelände zwischen der B 77 und dem Selker Königshügel sind unterdessen im vollen Gange. Gestern wurde bereits ein fast 50 Meter hohes Riesenrad aufgebaut. Außerdem wurden zwei Kilometer Kabel auf dem Gelände verlegt, dazu ein Kilometer Glasfaser- und Netzwerkkabel. Gegen Gebühr können die Besucher dann rund um die Uhr im Internet surfen.

Auch der stellvertretende Leiter des Schleswiger Polizeireviers, Frank Neubauer, war mit schon gestern auf dem Gelände. Seine Kollegen und er sollen am Wochenende im Zusammenspiel mit einem privaten Sicherheitsdienst für Ordnung sorgen. Anders als im vergangenen Jahr rechnet die Polizei diesmal aber nicht mit großen Protestaktionen. Damals hatten sich verschiedene Gruppen gegen den Auftritt der Südtiroler Deutschrocker von „Frei.Wild“ gewandt. „Diesmal ist es völlig ruhig geblieben, obwohl Frei.Wild ja wieder dabei ist“, sagt auch Veranstalter Daniel Spinler. Gestern allerdings machte ein von der „Antifaschistischen Aktion Flensburg“ unterschriebener Brief die Runde, in dem die Verfasser dazu aufriefen, das Baltic Open Air „nicht zu unterstützen“. Es würden sich zwar keine offen rechtsextremen Bands im Line-up des Festivals befinden, jedoch einige aus der so genannten Grauzone.

Mehr als 600 Bürger aus den Gemeinden im Amt Haddeby wollen indes auf jeden Fall dabei sein. In der Tankstelle auf der anderen Seite der Bundesstraße nutzten sie in den letzten drei Tagen das Angebot,als „Village People“ einen preisreduzierten Eintritt zum Festival zu bekommen. Wer sich als Einwohner von Borgwedel, Busdorf, Dannewerk, Fahrdorf, Geltorf, Jagel, Lottorf oder Selk ausweisen konnte, zahlte nur 15 Euro für beide Festivaltage. Das reguläre Zwei-Tage-Ticket kostet 79 Euro. „Ein Super-Angebot“, sagte zum Beispiel Telke Hansen aus Dannewerk, als sie sich gestern ihr Festival-Armband sicherte. Sie wird gemeinsam mit ihrer Familie und den Nachbarn zum Baltic Open Air gehen.

von oje/chw

erstellt am 24.Aug.2017 | 07:51 Uhr