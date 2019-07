Glücksburg : Aufstand gegen Meierhof-Pläne

Anwohner machten in der Glücksburger Bauausschusssitzung ihrem Unmut gegen die geplante Hotelerweiterung und den Bau einer Seebrücke Luft .

von shz.de

04. Juli 2019, 14:22 Uhr

Glücksburg | Aufregung und Gedränge herrschte in der jüngsten Sitzung des Glücksburger Bauausschusses: ein „Sachstandsbericht“ zur Erweiterung des Hotels „Alter Meierhof“ stand auf der Tagesordnung. Gut 30 Anwohner waren erschienen, um ihren Unmut über die Pläne, zum Teil deftig und lautstark, zum Ausdruck zu bringen. Schon zu Beginn der Sitzung machten sie deutlich, dass sie mit dem normalen Prozedere einer politischen Sitzung nicht einverstanden waren. Üblicherweise sind Fragen von Bürgern nur zu Beginn möglich. „Wie sollen wir denn etwas fragen, wenn wir noch gar nichts wissen?“, war der allgemeine Tenor. Drei Informationsveranstaltungen hatten die anwesenden Eigentümer des Alten Meierhofs, Gerlinde und Gerd Theilen, schon gegeben, davon zwei für die Stadt und einen für Anwohner. Dazu seien aber keineswegs alle eingeladen worden, riefen Anwohner dazwischen. Der Ausschuss lenkte ein: Der Tagesordnungspunkt Alter Meierhof wurde vorverlegt und anschließend 15 Minuten Frage-Zeit eingeräumt. Bauausschuss-Vorsitzender Axel Sager stellte einen weiteren Informationsabend in Aussicht.

„Die Ampel steht auf Gelb“, sagte der Fachdienstleiter für Kreisentwicklung, Bau und Umwelt Thorsten Roos. Er vertritt die Untere Naturschutzbehörde, die ihre Zustimmung zu dem Bauvorhaben geben muss. Die Bauherren hätten noch „Schularbeiten“ zu machen, sagte Roos. Es müssten noch Gutachten nachgereicht werden, zum Beispiel über Vorkommen von Tieren und Bewuchs sowohl am Steilhang und am Strand als auch im Wasser. Wenn die Gutachten erbracht seien, werde die Ampel „eher auf Grün als auf Rot“ springen, erklärte Roos. Einige Anwohner quittierten das mit boshaften Zwischenrufen. „So nicht“, verbat sich Roos und Sager bat um Sachlichkeit.

Was die Gemüter derart erhitzt, ist vor allem eine geplante Brücke, 80 bis 100 Meter weit in die Förde hinein, die über den geschützten Steilhang führt. Für die Erweiterung des Wellness-Bereiches um 2000 Quadratmeter müsste obendrein Erde abgetragen werden. Der Hotelkomplex soll um rund 28 Zimmer erweitert werden. „Wie können Sie den Eingriff in den Hang überhaupt genehmigen?“, fragte Knut Walluscheck, Initiator einer Bürgerinitiative. „Sie haben doch einen Umweltbericht verfasst, der so etwas ausschließt.“ Der Bericht gebe allgemeine Richtlinien vor, gehe nicht auf den touristischen Fokus ein, der auf Meierwik liege, antwortete Roos. Am Ende, das machte Roos klar, werde sich die Kreisbehörde nur mit einer Prüfung der geplanten Maßnahmen befassen, wenn die Stadt Glücksburg ihren Segen dazu gebe. „Nur dann besteht ein öffentliches Interesse, das den Eingriff überhaupt zulässig macht.“

Glücksburgs Politiker müssen also entscheiden, was das öffentliche Interesse in Meierwik ist. Ist es eher ein aufgewertetes – über die Region bekanntes, für seine Sterneküche viel gerühmtes – Luxus-Hotel oder eine von überwiegend Einfamilienhäusern umstandene Badebucht?

Die Anwohner aus Meierwik bekräftigten ihr Interesse, das Bauvorhaben stark zu reglementieren. Birgit John verlas einen Brief des früheren Bürgermeisters Hans-Werner Petersen von 1999, indem er ihr, unmittelbar nach Hotel-Bau, zusicherte, es werde dort wegen des Naturschutzes keine Erweiterungen geben. Anwohner Gonne John verlas ein Schreiben des Landesbetriebs für Küstenschutz, wonach die Erweiterung einer Stegkonstruktion in der Bucht gänzlich verboten wurde.

Für die Politiker scheint entscheidend zu sein, ob die geplante Brücke einen öffentlichen Zugang erhält oder nicht. Die Antwort hierzu blieb diffus. Landesplaner Manfred Demuth sprach einen Trampelpfad an. Der sei aber bei Hochwasser nicht begehbar, monierte Knut Walluschek.

Weiteres in Kürze:

> Eine Änderung des B-Plans für Stadtzentrum/Schinderdam wurde beschlossen, damit darf der Edeka-Markt in Richtung Alte Apotheke vergrößert werden.

> Die Verwaltung wurde beauftragt, einen B-Plan für die Collenburger Straße aufzustellen, die Schloßsee-Residenz plant dort Seniorenwohnungen.