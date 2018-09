Reihe „Wirtschaft erleben“ : Auf Tour durch die Medienwelt - zu Besuch bei den Schleswiger Nachrichten

Schleswig Paten blicken hinter die Kulissen ihrer Lokalzeitung und den sh:z- Redakteuren über die Schulter

von Julia Voigt

25. September 2018, 22:26 Uhr

Schleswig | An gewöhnlichen Tagen wäre jetzt im Kundencenter der Schleswiger Nachrichten bald Feierabend. Doch heute herrscht dort noch reges Treiben. 13 Schleswig Paten und eine Patin haben sich am späten Nachmittag auf den Weg in die Fußgängerzone der Schleistadt gemacht, um einmal hinter die Kulissen ihrer Lokalzeitung zu blicken. Die Schleswig Paten sind ein Zusammenschluss von Unternehmern aus der Region. „Unser Ziel ist es, die Attraktivität Schleswigs als Wohn- und Einkaufsstadt nachhaltig zu steigern. Der sh:z trägt einen Teil dazu bei“, so Vorstandsmitglied Florian Mackenrodt.

Verlagshausleiter für die Schleiregion ist Andreas Weiß. Er nimmt persönlich die Gäste in Empfang und mit auf Tour durch das Haus. Die erste Station wird das Kundencenter im Erdgeschoss. „Hier findet das normale Tagesgeschäft von der Anzeigenannahme, über das Buchen eines Zeitungsabo bis hin zum Verkauf von Konzertkarten und Veranstaltungstickets statt“, so Andreas Weiß. Kurz stellt er den Zuhörern auch das Digital-Abo vor. „Viele Leser wollen dennoch die gedruckte Zeitung auf ihrem Frühstückstisch haben“, so seine Erfahrung.

Der Redaktion über die Schulter gucken

Nun geht es für die Gruppe ein Stockwerk weiter zum Herz der Schleswiger Nachrichten. Die Lokalredaktion wird von Alf Clasen geleitet, der bereits die ersten Seiten der morgigen Ausgabe mit Magneten an eine Wand gehängt hat. „Wir machen jeden Abend gemeinsam eine Blattabnahme“, erklärt er, während er mit seinen Kollegen Birthe Herbst-Gehrking und Joachim Pohl über die Überschrift der Aufmachergeschichte des Lokalteils debattiert. Hier gehört noch ein Bindestrich hin, dort sollte das Foto ausgetauscht werden und die Bildunterschrift stimmt noch nicht ganz. Seite für Seite wird die heutige Arbeit unter die Lupe genommen. Zum Team gehören sieben Kreis- und Stadtredakteure sowie zwei Kollegen aus Kappeln. „Ich bin überrascht, wie aufwendig so eine Abnahme ist“, sagt Rechtsanwalt und Paten-Mitglied Michael Schlüter.

Nachdem der Chef alle Fragen der Besucher beantwortet hat, geht es für die Mannschaft in das Archiv der Schleswiger Nachrichten. Uwe Schumacher-Ormstrup ist Geschäftsstellenleiter in Kappeln und ein Urgestein des Zeitungsverlages. Er ist sichtlich stolz auf das Archiv, das er gern als „Gedächtnis Schleswig-Holsteins“ bezeichnet. Der erfahrene Mediaberater nimmt die Besucher mit auf eine Zeitreise. Die Anfänge der Schleswiger Nachrichten gehen auf das Jahr 1811 zurück, als dem Buchhändler und Verleger Cai Franz Christiani die Herausgabe eines „Intelligenzblattes“ genehmigt wurde. Die Zeitung blieb bis vor wenigen Jahren in Familienhand. 1969 wurden die Schleswiger Nachrichten in den damaligen Flensburger Zeitungsverlag – dem heutigen sh:z – integriert. „Wir haben hier im Archiv wahre Raritäten. Dazu gehören beispielsweise Titelseiten, die unter preußischer Hoheit zwischen 1864 und 1920 noch zur Zensur der Polizeipräfektur vorgelegt werden mussten,“ blättert Uwe Schumacher-Ormstrup einen vergilbten Band durch. Von jedem der 22 Tageszeitungstiteln des sh:z ist jeweils ein Zeitungsexemplar seit Bestehen archiviert worden. Seit 2013 ist das Archiv aus Platzgründen im Flensburger Mutterhaus weitergeführt worden. Später erfasste man sämtliche Ausgaben zudem auf Mikrofilmen, die mittlerweile von der Digitalisierung abgelöst wurden.

So findet die Zeitung von Weg von der Druckerei in die Briefkästen

Im Dachgeschoss macht die Gruppe ihren letzten Boxenstopp bei der Zustellgesellschaft Schleswig-Holstein mbh – kurz ZG. Ihre Kernaufgabe besteht nach wie vor darin alle Tageszeitungen, Anzeigenblätter und Prospekte in die Haushalte zu bringen. „Doch unsere Leistungen haben sich in den letzten Jahren deutlich erweitert“, weiß die Gebietsleiterin Svenja Jürgensen „Seit zehn Jahren sind wir als privater Postdienstleister mit Nordbrief erfolgreich am Markt. Auch private Kunden können so unseren Service und die Preisvorteile nutzen.“ Kurz beschreibt sie den täglichen Ablauf des Unternehmens mit rund 4000 Mitarbeitern. „Die Zustellung der Tageszeitungen beginnt im Raum Schleswig bereits ab 0 Uhr. Unsere Leute haben eine freie Zeiteinteilung, sollten aber bis 6 Uhr morgens fertig sein.“ Die Zusteller müssen bei jedem Wind und Wetter ausrücken. Von umgefallenen Bäumen, Wintereinbrüchen bis zu nicht zugänglichen Briefkästen, gilt es so einige Hürden zu überwinden.

Am Ende der rund zweistündigen Führung trifft man sich in den Büros von Andreas Weiß und den Schleswiger Mediaberatern wieder. Dort wartet bereits Julia Gohde, Redakteurin für das Content-Marketing, auf die Gäste. Sie zeigt den Wandel der Werbewelt auf und die Vielzahl an Möglichkeiten schlag- und aussagekräftiger Werbung mit klugem Inhalt.

Werbung, die ankommt - Crossmedia-Kampagnen

„Jeder konsumiert anders. Vergessen Sie die klassische Zielgruppe.“ Schon die ersten zwei Sätze der sh:z-Redakteurin Julia Gohde lässt ihre Zuhörerschaft aus Schleswiger Unternehmern stutzen. „Die Werbung muss heute anders zu den Menschen als früher“, ergänzt die Rednerin. Doch wie setzt man Werbemittel so ein, dass sie auch den maximalen Effekt haben? Das ist die Aufgabe des Content-Marketings des Schleswig-holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) – eines der zehn größten Medienhäuser in Deutschland. Vorbei sind die Zeiten der klassischen Anzeige. „Die Zeitung ist nicht out, im Gegenteil. Doch wir wollen Werbung auf eine breite Ebene stellen.“

Ein Team aus spezialisierten Redakteuren und Marketing-Fachleuten schnürt für Auftraggeber komplette Pakete und entwickelt maßgeschneiderte Konzepte mit Köpfchen. Allem voran stehen die Fragen: Wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Welche Ziele habe ich? Wen will ich erreichen? „Crossmedia-Kampagne“ ist das Stichwort. Darunter versteht man den gezielten Mix aus verschiedenen Marketing-Kanälen: Ein einprägsames Video, verlinkt auf relevanten Plattformen. Werbung bei Facebook oder Instagramm. Eigene Sonderbeilagen, Flyer oder ein guter PR-Artikel. Kreative Imagewerbung hat viele Facetten. „Wichtig ist, dass unseren Kunden ein Mehrwert geboten wird.“ Im Mittelpunkt steht der Mensch und das Ziel seine Aufmerksamkeit zu bekommen. „Wir sind heute von einem ständigen Werberauschen umgeben. Wir stellen uns der Herausforderung, Strategien zu entwickeln, die in den Köpfen ankommen und hängen bleiben“, so Julia Gohde.

Alles beginnt mit der Idee

Der klassische Anzeigenverkäufer gehört in der Branche längst der Vergangenheit an. Heute steht die individuelle Beratung, das gute Gespür für das, was der Kunde braucht und die Kunst Botschaften klug zu formulieren und ins Bewusstsein der Leser zu bringen im Vordergrund. Manchmal sind sie auch Problemlöser und Wegbegleiter, oft Teamspieler und Partner – der Beruf des Mediaberaters hat viele Seiten. „Alles beginnt mit der Idee“, so Andreas Weiß, Verlagshausleiter der Schleiregion „Es ist an uns, diese gemeinsam mit dem Kunden zu entwickeln und richtig zu positionieren. Dafür steht uns ein großes Portfolio zu Verfügung.“ Ein bedarfsorientierter Verkauf habe im Zeitalter der Digitalisierung ohnehin einen hohen Stellenwert bekommen. „Wir können mehr“, bringt es Andreas Weiß auf den Punkt.

Gemütlicher Ausklang des Abends

Noch eine ganze Weile steht man bei Klönschnack, Snacks und Getränken zusammen. „Es war ein sehr spannender Abend. Wir sind erstaunt, wie viel mehr an Leistung hinter dem sh:z steht“, ist sich das Unternehmerpaar Karin und Thorsten Hoffmann einig.