Auf Goethes Spuren in Schleswig

von Gero Trittmaack

03. Juli 2019, 17:50 Uhr

Schleswig | Eines steht fest: In Schleswig war Goethe nie. Dennoch gibt es Verbindungen des wohl bedeutendsten deutschen Dichters an die Schlei. Denen hat Bernd Nissen in einer intensiven Recherche nachgespürt und darüber ein Buch geschrieben. „Es hat sich so ergeben“, sagt der Leiter der Bruno-Lorenzen-Schule. 126 Seiten hat das Werk, das den Namen „Von Weimar an die Schlei“ trägt. Und tatsächlich ist es Nissen gelungen, die ein oder andere Spur in Schleswig zu finden, die zu Johann Wolfgang von Goethe und seiner Familie führt. Die wohl eindeutigste Verbindung gibt es zum St. Johanniskloster. Dort wurde die Schwester von Goethes Schwiegertochter, Ulrike von Pogwisch, 1864 zur Priörin gewählt. Auch Goethes Enkel Walther und Wolfgang sind deshalb des Öfteren über den Holm in die Altstadt spaziert. Ebenso haben sie die Verwandten auf Annettenhöh, den Jahrmarkt und den Dom besucht. Auch zwischen dem Hause Brockdorff-Rantzau und der Familie Goethe gibt es enge Bande. „Je tiefer ich in das Thema eingetaucht bin, desto mehr Puzzleteile haben sich zusammengesetzt“, so Nissen.

Nicht zuletzt war Goethe selbst offenbar ein Bewunderer des an der Schlei geborenen Malers Asmus Jacob Carstens (1754-1798). Goethe kaufte gar in seiner Funktion als Direktor der herzoglichen Kunstsammlungen in Weimar Carstens’ gesamten Nachlass. Bis heute wird deshalb ein Großteil seiner Bilder in der thüringischen Stadt aufbewahrt. „Ohne Goethe wäre Carstens’ Werk vielleicht vollkommen in Vergessenheit geraten“, vermutet Nissen.

Eines sei ihm bei seiner Recherche allerdings negativ aufgefallen, betont Nissen. „Ich finde es schon befremdlich, dass Aschenputtel und Dornröschen bei der Vergabe von neuen Straßennamen in Schleswig eine Rolle spielen“, sagt er, „Goethe hingegen wird ignoriert.“