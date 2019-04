von Tina Ludwig

08. April 2019, 17:26 Uhr

Auf die Spuren, die Theodor Storm in Husum hinterlassen hat, begibt sich Jörg Hartmann am Dienstag, 16. April. Beginn ist um 10 Uhr vor dem Storm-Haus, dem anschließend ebenfalls ein Besuch abgestattet werden kann. Von April bis Oktober werden diese Führungen an jedem dritten Dienstag angeboten. Reservierungen werden unter Telefon 0 48 41 / 803 86 30 entgegen genommen.