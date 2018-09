Schafflund : Auf dem Rad durch die Region

Schafflunder Fahrradgruppe feiert 30-jähriges Bestehen / Gelbes Trikot geht an Harald Hansen – von Helga Böwadt

07. September 2018, 15:32 Uhr

Sie hat immer noch Spaß daran, sich für jeden Dienstag eine schöne Tour für ihre Fahrradgruppe zu überlegen. Hannemarie Rolfs kennt jede Ecke in der Region und weiß genau, was sie ihren Radlern zumuten kann – und das nun schon seit 30 Jahren. Ein guter Grund, das Jubiläum gebührend im Bürgerhaus zu feiern. Dazu wurden auch Ehemalige eingeladen, die aus gesundheitlichen Gründen heute nicht mehr aktiv mitmachen können.

Doch zuvor galt es, das gewohnte Ritual zum Saisonende zu absolvieren: Die Verleihung des Gelben Trikots. 1997 wurde es erstmalig für besonders aktive Teilnahme an Christa Becke überreicht. Inzwischen ist das gelbe T-Shirt fast komplett beschriftet, dennoch fand sich ein versteckter Platz für Harald Hansen, der zur Feier des Tages von zu Hause abgeholt wurde. „Harald, wir wünschen dir allzeit gute Fahrt“, sagte Hannemarie Rolfs, bevor mit Sekt auf das Jubiläum angestoßen und manche Erinnerung ausgetauscht wurde. „Das Überraschungspicknick im Wallsbüller Wald war einfach toll“, erzählte Kordula Hansen. Als die Gruppe nach ihrer abendlichen Runde den kleinen Rastplatz ansteuerte, sei Claus Rolfs plötzlich aufgetaucht und habe leckere Häppchen und Getränke hervorgezaubert – „es war ein herrlicher Abend in diesem Traumsommer.“ Ähnlich erging es ihnen, als sie den „schönsten Garten Schafflunds“ bei Karin und Hans-Reinhard Nicolaisen besichtigen durften.

Zweimal im Jahr sucht Hannemarie Rolfs spezielle Ziele aus: Kulturelle oder naturnahe Besonderheiten. „Es war ein beeindruckender Abend, als wir eine Grabstelle mitten im Wald ansteuerten, und Erich Hansen aus Holt uns die Geschichte dazu erklärte“, erzählt sie. Die Liebe zur Natur und die Freude an der Bewegung eint die Radler, wobei fast alle inzwischen mit E-Bikes unterwegs sind. Nicht so Ulla Sönnichsen, die vor drei Jahren nach Schafflund gezogen ist und zuvor 40 Jahre in Hamburg gelebt hat. „Ich habe gar kein Auto und mache alles mit dem Fahrrad“, erzählt sie. „Es macht Spaß in dieser Gruppe, man hat ein Ziel und kommt schnell in die Gemeinschaft.“

Das ist wohl auch das Geheimnis des Zusammenhalts über Jahrzehnte. Einziger Wermutstropfen sind die teilweise katastrophalen Radwege. „Überall ist es ein Problem“, sagt Hannemarie Rolfs. Hauptursache seien vielerorts die Baumwurzeln. Sanierungsarbeiten müssten dringend in Angriff genommen werden.

Dennoch: Hannemarie und Claus Rolfs freuen sich über jeden, der am Dienstag um 19 Uhr zum Treffpunkt „Utspann“ kommt, um mit ihnen auf Tour zu gehen: „Im Frühjahr beginnt die neue Saison.“