Klappholz : Auf dem Mäher in den Ruhestand

Johannes Plath geht nach 48 Jahren in Rente.

von shz.de

02. Januar 2019, 16:59 Uhr

48 Jahre hat Johannes Plath gearbeitet – bei ein und derselben Firma: Motorland Schade. Seit diesem Monat ist er im Ruhestand.

An seinem letzten Arbeitstag überraschten ihn die Mitarbeiter des Betriebes gegen Ende seiner Mittagspause zu Hause und sorgten dafür, dass er zum ersten Mal zu spät in die Werkstatt kam: Er musste einen Aufsitzmäher fahren und in einem langen Wagenkorso eine Rundtour durch Klappholz machen.

Am Ziel lobte Sönke Schade seinen verlässlichen Mitarbeiter, der schon in der Firma gelernt hat und ihr (nur unterbrochen durch die Bundeswehrzeit) immer treu geblieben ist. Für alle Arbeiten in der Spezialwerkstatt für Kommunalmaschinen und Gartengeräte sei Johannes Plath sehr gut einzusetzen gewesen, und im Außendienst habe er der Firma ein vertrautes Gesicht gegeben.

Dass er nicht mehr mitarbeitet, wollen einige noch gar nicht wahrhaben: „Wir rufen dich bestimmt noch oft an und fragen: Wie würdest du das machen?“, sagen sie. Sehen wird Johannes Plath seine Kollegen noch: Die Firma gibt ihm zu Ehren für die Belegschaft ein Essen aus.