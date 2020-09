Schleswiger Innenstadt : Auf dem Hertie-Gelände passiert jetzt etwas

Gestaltung der Freifläche am Eingang des Stadtwegs hat begonnen: Blühfläche, Rasen, Palettenmöbel, Bilder auf Lkw-Plane, Info-Container.

Joachim Pohl

25. September 2020, 14:21 Uhr

Schleswig | In den Büros der Stadt und des Sanierungsträgers BIG-Städtebau wird an der ferneren Zukunft des Eckgrundstücks Stadtweg/Moltkestraße gearbeitet. Die nahe Zukunft hat indes schon begonnen: Der Rollrasen liegt und wächst an, die Blühwiese beginnt zu sprießen, die Palettenmöbel wurden schon genutzt, und erste Neugierige haben sich in dem neuen Info-Container über den Stand der Innenstadt-Sanierung informiert.

„Es geht los!“, frohlockte Stadtmanager Helge Schütze bei der kleinen Vorstellungsrunde der aktuellen Maßnahmen auf Schleswigs bekanntester Brachfläche. Gestaltet wurde vor allem jener Teil der Freifläche, der stark geneigt ist. Ziel sei eine optische Aufwertung, aber auch eine bessere Begehbarkeit dieser Teilfläche, sagte Rowena Sandmeier aus der Stadtplanung. Zudem seien Teile des Sands bei Starkregen auf den Stadtweg geschwemmt worden. Die benachbarte Schotterfläche direkt in der Ecke hingegen sei auch so gut zu begehen; aus Kostengründen habe man deshalb hier von einer Gestaltung abgesehen. Rund 10.000 Euro habe die Stadt für die Gestaltung ausgegeben.

Nach Abbruch des früheren Kaufhaus-Komplexes wurde der mittlere Teil der Fläche eingezäunt; das ist bis heute so geblieben. Das habe statische Gründe, erläuterte Björn Sothen von der BIG-Städtebau. Durch den Wegfall der Gebäudelast habe die Gefahr bestanden, dass Grundwasser und Teile des Bodens „aufgespült“ werden, so Sothen. Deshalb habe man hier eine Sandlast aufgebracht und diese zur Verhinderung von Sandflug abgedeckt. Aus Sicherheitsgründen soll diese Fläche nicht betreten werden.

Der nicht gerade attraktive Bauzaun soll jetzt aber künstlerisch aufgewertet werden. Die neue Kulturmanagerin Jessica Krull hat in Zusammenarbeit mit der Wilhelminenschule ein Kunstprojekt auf den Weg gebracht. Zwei vierte Klassen der benachbarten Grundschule haben bislang 17 große Lkw-Planen, die von der Firma Oellerking spendiert wurden, künstlerisch gestaltet; sie werden demnächst an dem Bauzaun befestigt. Weitere Planen könnten folgen, so Krull, die zudem hofft, dass auch die Rasenfläche kulturell genutzt wird. „Es gibt ein kleines Podest aus Euro-Paletten, das Slam-Poeten für ihre Vorträge nutzen könnten.“

Bleibt der östliche Teil der Freifläche. Hier werden demnächst Holzskulpturen des Schleswiger Künstlers Claus Vahle aufgestellt. Sie seien „Windflüchtern“ – vom Westwind gebogene Bäume – nachempfunden. Weitere Exemplare von Lornsenschülern sollen folgen.

In fünf Jahren kann und soll die Fläche komplett anders aussehen. Bis zum Sommer 2021 soll ein Investor für die Bebauung des Areals gefunden sein. Baubeginn könnte dann frühestens 2022, eine Fertigstellung des Gebäudes zwei Jahre später erfolgen, stellten Bürgermeister Stephan Dose und Björn Sothen in Aussicht. Ziel ist die Ansiedlung eines Ankermieters mit großer Anziehungskraft, doch es müsse nicht zwingend großflächiger Einzelhandel kommen, so Sothen. Ein-Euro-Läden und Billiganbieter seien jedoch ausgeschlossen. Es gebe bereits eine stattliche Zahl von interessierten Investoren, bestätigte Sothen – mehr als ein Dutzend, ergänzte Rowena Sandmeier. Wünschenswert sei eine gastronomische Nutzung im westlichen Gebäudeteil, so dass der noch zu gestaltende Platz auch Außengastronomie aufweisen könne.