Schleswig : Auch zwischen den Tagen gibt es Punsch

Der Schleswiger Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung.

von Sven Windmann

21. Dezember 2018, 18:10 Uhr

Während die meisten anderen Weihnachtsmärkte an Heiligabend endgültig die Türen schließen, gibt es auf dem Capitolplatz noch einen Zuschlag.

Am 27. und 28. Dezember sind dort die Buden noch einmal von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Auch an Heiligabend können sich die Schleswiger dort noch bis 14 Uhr die Zeit vor der Bescherung vertreiben – egal ob an den Punschbuden, Wurstständen oder im Kinder-Karussell.

Wer auch am Zweiten Weihnachtstag Lust auf einen Glühwein hat, der ist bei der großen Punsch-Pyramide von Horst Clausen an der richtigen Adresse (11 bis 20 Uhr). Am 29. Dezember zieht der Stand dann um: Bis zum 2. Februar bietet Clausen dann im Stadtweg (Höhe Altstadt-Apotheke) seinen Glühwein an. Nur einen Steinwurf entfernt, auf dem Kornmarkt, sind die Schleswiger im Punsch-Zelt von Familie Bremer vom Bistro „Marvil“ weiterhin willkommen. Sowohl an Heiligabend (bis etwa 14 Uhr) als auch an beiden Weihnachtsfeiertagen (13 bis 18 Uhr) ist geöffnet. Zudem wird dort auch wieder Silvester gefeiert. Erst danach wird der Stand wieder abgebaut.