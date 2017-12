Prost weihnachten! : Auch an Heiligabend gibt es Punsch

vergrößern 1 von 4 Foto: wim (4) 1 von 4







von Sven Windmann

erstellt am 20.Dez.2017 | 07:00 Uhr

Auf den letzten Drücker noch ein paar Geschenke kaufen, dann noch schnell in den Supermarkt, um den Kühlschrank für die Feiertage zu füllen: So nutzen auch viele Schleswiger gerne den Vormittag an Heiligabend. Und um danach vom Stress- in den Besinnlichkeits-Modus umzuschalten, steuern nicht wenige noch einmal den Weihnachtsmarkt an, um einen Punsch zu trinken oder eine Wurst zu essen. Aber geht das auch diesmal? Schließlich fällt Heiligabend auf einen Sonntag – und somit haben alle Läden in der Stadt zu.

„Keine Sorge! Den Traditions-Punsch gibt es auch in diesem Jahr. Der gehört doch zu Weihnachten dazu“, sagt Karen Bremer vom Bistro „Marvil“. Von 10 bis 14 Uhr wird sie gemeinsam mit ihrem Mann Jan den Glühwein-Stand auf dem Kornmarkt öffnen, so wie in den vergangenen 28 Jahren. „Wir konnten uns erst gar nicht mehr erinnern, wie wir das sonst gemacht haben, wenn Heiligabend an einem Sonntag war. Das letzte Mal war das 2006 der Fall“, sagt Karen Bremer, deren Stand auch an den beiden Weihnachts-Feiertagen und an Silvester offen ist. „Wir haben viele Stammkunden, die schon gefragt haben, ob wir an all den Tagen auf haben.“

Das ist auch bei Familie Hagelstein auf dem Weihnachtsmarkt der Fall. Und auch deren treue Gäste müssen an Heiligabend nicht auf ihren Punsch verzichten. „Wir haben schon jetzt viele Anmeldungen für diesen Tag“, sagt Monika Hagelstein. Am 25. und 26. Dezember allerdings ist die Bude zu. Aber danach geht es noch bis zum 29. Dezember mit dem Verkauf weiter.

Mitbewerber Horst Clausen hat ebenfalls an Heiligabend geöffnet. „Das ist immer so, also auch diesmal. Genau so wie unsere Kunden freuen wir uns darauf“, sagt Familienmitglied Robert Gierens. Bis zum 29. Dezember bleibt der Stand am Capitolplatz, danach wird die Firma Clausen wieder ein paar Meter weiter ziehen und im Stadtweg vor der Altstadt-Apotheke ihre Punsch-Bude aufbauen. „Da sind wir dann bis zum 17. Februar“, sagt Gierens.

So weit will Stephan Zander noch gar nicht denken. Lange hat er hin und her überlegt, ob er seine Wurst- und Pommesbude auf dem Weihnachtsmarkt auch an Heiligabend öffnen soll. Zumal das Stadtmanagement als Organisator diese Entscheidung den Standbetreibern offen gelassen hatte. „Wir werden aber doch von 10 bis 14 Uhr aufmachen“, sagt er. Auch andere Stände, wie etwa die „Burger-Meisterin“, werden in dieser Zeit öffnen. Zudem wird das Kinderkarrussell dann seine Runden drehen. Einige andere Buden hingegen bleiben geschlossen.