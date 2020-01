Schleswiger Speeldeel : „Atschüüß, mien Leev“: Premiere im Slesvighus

Mit einem etwas anderen Stück hat die niederdeutsche Bühne das neue Jahr eingeläutet.

Avatar_shz von shz.de

26. Januar 2020, 17:58 Uhr

Schleswig | Mit einer etwas anderen Premiere hat die Schleswiger Speeldeel das neue Jahr eröffnet. Wurde die Spielzeit 2019/2020 im vergangenen Oktober mit der Komödie „Dat Wunner vun San Miguel“ eingeläutet, ging es am Sonnabend nun mit dem Monodram „Atschüüß, mien Leev“ weiter, also „Ade, mein Leben“: Das weist schon auf eine gewisse Problematik hin.

Bei dieser Aufführung war manches anders als sonst. Zum einen: Das Stück umfasst beinahe drei Stunden, ist also ungewöhnlich lang. Zweitens: Es gibt nur ein einziges Bühnenbild, ein Zimmer in einem Altersheim, mit Bett und Nachttisch sowie einem Tisch, auf dem eine alte elektrische Schreibmaschine steht. Drittens: Außer der obligatorischen Pause gab es keine weiteren Unterbrechungen, das ganze Stück umfasst 44 kleine Szenen, die nur durch kurze Dunkelheits-Phasen getrennt sind.

Verfasst hat den Stoff Roswitha Quadflieg im Jahre 1994; ins Niederdeutsche übertragen wurde er von Frank Gruppe. Im Beiblatt war zu lesen, es sei „eine verzweifelt tragische Alten-Tragödie“. Zugrunde liegt ein Roman der Autorin mit dem Titel „Bis dann“. Er wurde später verfilmt.

Die Hauptperson ist der krebskranke und stets unzufriedene Pflegefall Franz Maus oder „Saum“ – hervorragend dargestellt von Horst Seegebarth. Er hat in dem Stück viel zu leisten und verdient auch deshalb höchstes Lob. Zum einen: Er steht oder liegt in jeder der 44 Szenen auf der Bühne, hat also unendlich viel Text zu sprechen und kann sich dabei sehr unterschiedlich darstellen. Im Altersheim ist er knurrig und unleidlich, beschimpft fast jeden und kommt sich verlassen vor. In den Briefen, die er an eine „16-jährige Marie“ in Athen schreibt, und in den Antwortschreiben, die er angeblich von ihr bekommt, ist er lieb und freundlich, geradezu das Gegenteil von seinem sonstigen Gehabe. Großartig, wie der Darsteller diesen Kontrast überzeugend wiedergibt!

Natürlich agierte Seegebarth nicht alleine auf der Bühne. Neben ihm war zum Beispiel Anne Hansen tätig, die die recht robuste Hausärztin Dr. Hildegard Kruse darstellte. Sie hatte allerhand auszusetzen und musste manches zurecht rücken. Zudem gab sie auch der Nichte Anne Harder Leben und Gestalt. Neu im Ensemble der Speeldeel ist Janine Helmecke – sie spielte die sehr einfühlsame Oberschwester Josephine, die manches wieder gutmachen oder einrenken musste, was ihr Patient vermasselt hatte. Mit Beifall wurde die Darstellerin in Schleswig begrüßt.

Marion Höpner stellte die Nachbarin Brunhilde Buratti – mit italienischen Wurzeln – mit viel Gefühl dar. Sie war sehr fromm, hatte aber durchaus auch weltliche Ziele. Finn Halvar Möller verlieh sogar drei Personen Leben und Gestalt: Er stellte recht resolut den Helfer im Altenheim Jochen Schmalz dar und mimte sowohl den Erwin Wattenscheid als auch auch später den Herrn Eggenstedt. Die Briefe von „Marie“ las mit angenehmer Stimme Lina Boysen.

Zwei wichtige Positionen füllte Lutz Schnoor aus: Er hat nicht nur das Bühnenbild eingerichtet, sondern auch die Texte mit den Darstellern erläutert und eingeübt, so also die Regie geführt.

Der Saal in Slesvighus war zur Premiere gut besetzt, allerdings blieben einige Plätze frei. Auf zwei weitere Speeldeel-Stücke kann man sich freuen: Ab dem 21. März heißt es „Keen Utkamen mit’t Inkamen“, ab 15. Mai „De wilden Höhner geevt Voss-Alarm“. Man kann gespannt sein.