Seniorenbeirat Langballig : Astrid Schulz übernimmt Vorsitz

Bürgermeister Kurt Brodersen dankt dem zurückgetretenen Gerhard Hamann für seine Verdienste.

23. Februar 2020, 17:24 Uhr

Langballig | Beim Seniorenbeirat der Gemeinde Langballig gab es einen Wechsel an der Spitze. Anstelle des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Gerhard Hamann hat Astrid Schulz den Vorsitz übernommen. Bei einer öffentlichen Veranstaltung im Feuerwehr- und Bürgerhaus stellte sie sich in ihrem neuen Amt vor. Bürgermeister Kurt Brodersen sagte ihr eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu und dankte ihrem Vorgänger. Hamann habe sich in vielen ehrenamtlichen Funktionen innerhalb der Gemeinde verdient gemacht.

Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Seniorenbeiräte auf Kreisebene stellte dann Timm Heinrich aus Munkbrarup seinen Tätigkeitsbereich vor. Nach seiner Aussage leben rund 63.000 Senioren im Alter ab 60 Jahren im Kreis und 578.000 im Land.

Schulz blickte anschließend kurz auf das Jahr 2019 zurück und hob dabei das Seniorenfrühstück im Frühjahr mit 78 und die vorweihnachtliche Kaffeetafel mit 102 Teilnehmern hervor. Für die Zukunft strebt Schulz mehr Transparenz an und erläuterte das Programm für dieses Jahr. In jedem Quartal sind eine öffentliche Sitzung, ein Spielenachmittag und eine Veranstaltung mit Programm vorgesehen. Hinzu kommen wieder das Frühstück im April und die Weihnachtsfeier im Dezember.

Auf viel Interesse bei den gut 40 Besuchern stieß zum Schluss der Vortrag von Dieter Nickels aus Harrislee über die frühere Kleinbahn von Flensburg nach Kappeln. Die erste Teilstrecke bis Glücksburg war 1885 und der Rest 1886 eröffnet worden. Am 31. März 1953 wurde die ganz Nord- und Ostangeln erschließende Verbindung endgültig stillgelegt. Seinen Vortrag reicherte Nickel mit alten Fotos, Filmausschnitten und Tonaufnahmen an. Einige der älteren Anwesenden erinnerten sich noch gut an die gute alte „Spule“, wie sie liebevoll genannt wurde, und berichteten von eigenen Erlebnissen mit ihr. Die heutige Nordstraße (B 199) verläuft in großen Teilen auf der Trasse der alten Bahnstrecke.