Schleswigs Bürgermeister zur Bauamts-Affäre : Arthur Christiansen: „Ich habe kein schlechtes Gewissen“

vergrößern 1 von 1 Foto: wim 1 von 1

Die Geschehnisse im Schleswiger Bauamt in den letzten Monaten waren Thema einer nichtöffentlichen Sondersitzung des Hauptausschusses am Montag. Es ging um teilweise pikante Personalfragen. So hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG erste Untersuchungsergebnisse zur Frage vorgelegt, ob und in welcher Form der Leiter der Bauaufsicht dienstliche und private Interessen vermengt hat. Zudem ging es darum, dass Bauamtsleiterin Manja Havenstein ihren im Frühjahr angenommen Aufsichtsratsposten bei der Gewoba Nord wieder zurückgeben soll. Im SN-Interview äußert sich Bürgermeister Arthur Christiansen zu den Vorgängen.

Herr Christiansen, Ihre Bauamtsleiterin Manja Havenstein wird ihr Mandat im Aufsichtsrat der Gewoba Nord zurückgeben müssen – obwohl Sie ihr als Vorgesetzter schon im Frühjahr grünes Licht für diese Nebentätigkeit gegeben hatten. Erst nach einhelliger Kritik aus allen Ratsfraktionen haben Sie Ihre Meinung wieder geändert – sind also umgekippt. Haben Sie jetzt ein schlechtes Gewissen gegenüber Ihrer Mitarbeiterin?

Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Mein Führungsstil beruht auf Transparenz, Vertrauen und ehrlichen Umgang. Wichtig ist dabei, die Kommunikation untereinander nicht abbrechen zu lassen. Auf dieser Basis ist es möglich, auch einmal in der Sache unterschiedlicher Meinung zu sein und trotzdem respektvoll miteinander umzugehen. Außerdem habe ich Frau Havenstein vorab darüber informiert, dass ich meine Meinung bezüglich der Nebentätigkeit geändert habe.



Wie handhaben Sie es grundsätzlich mit der Genehmigung von Nebentätigkeiten der Mitarbeiter im Rathaus? Wo ist für Sie die rote Linie, eine solche Genehmigung abzulehnen?

Nebentätigkeiten oder ehrenamtliche Tätigkeiten müssen von den Kollegen vor Übernahme der Tätigkeit anhand eines Formblattes angezeigt werden. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. Nur wenn die Tätigkeit die Interessen der Stadt berührt, kann die Tätigkeit untersagt werden. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn die Tätigkeit den Mitarbeiter zeitlich zu stark belasten würde oder wenn die Aktivität zu den Interessen der Stadt im Widerspruch stehen.



In der Sondersitzung des Hauptausschusses ging es ebenfalls um Ihren Bauaufsichtsleiter, dem vorgeworfen wird, seine berufliche Tätigkeit mit privaten Baugeschäften verquickt zu haben. Dabei soll er seinen dienstlichen E-Mail-Account mit der Signatur der Stadt und bisweilen sogar sein Dienstzimmer für diese Zwecke missbraucht haben. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat nun, nachdem sie diese Vorgänge im Bauamt unter die Lupe genommen hat, vor den Ausschussmitgliedern einen ersten Bericht vorgelegt. Was ist dabei herausgekommen?

Diese Frage kann ich mit Rücksicht auf den Datenschutz nicht beantworten, da die persönlichen Belange eines Mitarbeiters betroffen sind. Die gesetzlichen Vorgaben sind da eindeutig.



Stimmt es, dass sich nach unserer Veröffentlichung über die Vorwürfe gegen den Bauaufsichtsleiter auch die Staatsanwaltschaft und die Kripo eingeschaltet haben? Und hat es bereits Ermittlungen im Rathaus gegeben?

Auch hier gilt die Antwort auf die vorherige Frage.



Wenn nun bei den Überprüfungen die dienstrechtlichen Verfehlungen Ihres Mitarbeiters bestätigt worden sind, wie geht es weiter mit ihm? Was werden Sie als sein Disziplinarvorgesetzter unternehmen?

Wieder muss ich auf den Datenschutz verweisen. Ich kann nur mitteilen, dass derzeit weitere Schritte von Seiten der Stadt verfolgt werden. Der Bürgermeister und seine Mitarbeiter sind also aktiv.



Hat der Bauaufsichtsleiter sich bei seiner Tätigkeit sicher und unbeaufsichtigt fühlen können, so dass er ohne Skrupel über lange Zeit hinweg seine Position als Stadtmitarbeiter für eigene Zwecke ausnutzen konnte?

Mir widerstrebt es, dass der Mitarbeiter nach Ihren Worten skrupellos sein soll. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist Sensationsjournalismus. Aber in der Sache: Es entspricht nicht meiner Natur und meinem Führungsstil, meinen Mitarbeitern generell Untreue und Übergriffigkeit zu unterstellen. Basis einer guten Zusammenarbeit ist und bleibt ein Vertrauensverhältnis. Ich unterstelle mal, dass jeder gute Arbeitgeber seinen Leuten einen gewissen Vertrauensvorschuss gewährt. Ohne diesen kann man nicht konstruktiv zusammenarbeiten. Das werde ich auch künftig so handhaben.



Wie konnte man es eigentlich erlauben, dass der Bauaufsichtsleiter der Stadt gleichzeitig seine Beratungsdienste als Nebentätigkeit ausübt – und das auch noch im Schleswiger Stadtgebiet?

Die Nebentätigkeit ist dem Mitarbeiter vor meiner Dienstzeit erteilt worden. Dem Mitarbeiter war die Tätigkeit mit der Einschränkung erlaubt worden, dass er in diesen Fällen seine dienstliche Zuständigkeit nicht ausübt, sondern andere Mitarbeiter der Bauaufsicht die Bearbeitung übernehmen.



Seit wann wissen Sie als Bürgermeister von den Vorwürfen, die einige Bürger gegen das Vorgehen Ihres Bauaufsichtsleiters erheben? Und was haben Sie als Bürgermeister seinerzeit unternommen?

Bis zur Berichterstattung in Ihrer Zeitung habe ich von den Vorgängen nur rudimentär Kenntnis gehabt. Ich habe mich dann aber der Sache angenommen.



Zu Beginn Ihrer Bürgermeistertätigkeit haben Sie mehrfach betont, das Bauamt sei Chefsache. Haben Sie denn das in die Tat umgesetzt und sich gekümmert? Und finden Sie, dass es derzeit rund läuft im Bauamt?

Es ist kein Geheimnis, dass der Fachbereich Bau unter den vielen personellen Wechseln der letzten Jahre gelitten hat. Das hat viele Gründe. Im Grunde genommen kommen erst in den letzten ein bis anderthalb Jahren wieder mehr Ruhe und Gradlinigkeit in den Fachbereich, was auch der Arbeit der Leiterin zu verdanken ist, aber auch den guten Mitarbeitern. Ich möchte deutlich machen, dass die Stadtverwaltung dort über sehr gutes Personal verfügt. Aber die vielen Aufgaben, die auf uns zugekommen sind oder schon vor meiner Zeit vorlagen, stellen eine große zeitliche und fachliche Herausforderung dar. Der Bau der Feuerwachen ist eine Aufgabe, die lange bekannt ist. Der Bau eines neuen Theaters mit all den Höhen und Tiefen- die wir erlebt haben, ist schon ein eigenes Politikfeld. Der Abriss eines großen Kaufhauses, ein marodes Parkhaus, das eine Parkraumbewirtschaftung erforderlich macht, ein großes Gelände auf der Freiheit, auf dem es endlich vorangehen soll und für das Bebauungspläne zu erstellen sind, stellen weitere Schwerpunkte dar. Fördergeld für Schulen, das plötzlich zur Verfügung gestellt wird und das in kürzester Zeit beantragt werden muss, eine Gestaltungssatzung, die monatelang im Detail und mit großer Sorgfalt erstellt wurde, um allen Belangen gerecht zu werden – all das sind weitere Aufgaben, um die wir uns neben dem Tagesgeschäft kümmern müssen und auf die wir nicht unbedingt eingestellt waren. Dazu kommt, dass gerade im Baubereich allein gesetzlich lange Fristen einzuhalten sind, die dazu beitragen, dass sich die Dinge ziehen. Da müssen wir alle einen langen Atem haben. Ich bin froh, dass die Politik diese Einsicht zeigt und dies auch fachlich nachvollziehen kann. Am Ende wird es sich lohnen, wie man an einigen Stellen schon feststellen kann.





von Frauke Bühmann

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:03 Uhr