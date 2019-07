Schleswig : Arbeitslosigkeit leicht gestiegen

Im Vergleich zu Juli 2018 gibt es jedoch deutlich weniger Arbeitslose.

von Joachim Pohl

31. Juli 2019, 18:21 Uhr

Schleswig | Die Zahl der Arbeitlosen ist in Schleswig im Juli leicht um 128 Personen auf 2368 angestiegen. Die Quote erhöhte sich damit um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent. Im Vergleich zum Juli 2018 jedoch ist sie deutlich um 1,4 Prozentpunkte gesunken. Im Kreis Schleswig-Flensburg waren im Juli 4722 Menschen ohne Beschäftigung. Die Quote ist mit 4,4 Prozent niedriger als in der Stadt Schleswig, allerdings ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte höher als im Juni. Im Vergleich zu Juli 2018 ist sie um 1,1 Prozentpunkte gesunken.

Die Nachfrage nach Personal im Bereich der Geschäftsstelle Schleswig lag im Juli unter dem Niveau des Vorjahresmonats und des Juni 2019. Im Juli 2019 waren 582 Stellen gemeldet. Besonders hoch ist die Nachfrage im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.