Capitolplatz Schleswig : Arbeiterwohlfahrt: Familienfest zum 100. Geburtstag

Buntes Programm und zahlreiche Informationen über die traditionsreiche Einrichtung.

von Joachim Pohl

19. Mai 2019, 18:12 Uhr

Schleswig | Kinderschminken, Riesen-Seifenblasen, Portrait-Fotos, Hüpfburg und Trampolin – für die Feier des 100. Geburtstags am vergangenen Sonnabend hatte die Awo sich einiges einfallen lassen. Ab dem späten Vormittag gab es auf dem Capitolplatz das bunte Programm, das ausdrücklich die ganze Familie ansprechen sollte. „Seit der Gründung 1919 leisten wir wichtige Arbeit für die Menschen. Aber manchmal sind wir sozial und politisch nicht so sichtbar, wie wir uns das wünschen“, sagte Alexandra Bitz, Ehrenamtskoordinatorin bei der Awo.

Im Vordergrund stehe an diesem Tag die Feier des Bestehens und der gemeinsame Spaß. Aber wer wolle, könne jederzeit ins Gespräch kommen und Informationen zu den zahlreichen Angeboten bekommen. „Denn tatsächlich wissen viele noch gar nicht, was wir so alles anbieten“, so Bitz. In der öffentlichen Wahrnehmung stehe vor allem die Unterstützung für ältere Menschen. Aber neben der bekannten Beratung zum Thema Pflege gibt es unter anderem professionelle Berufsinformation, Familienberatung und Jugendhilfe sowie Freizeitangebote. Neben den Attraktionen für die Kinder waren in Zelten und Pavillons mehrere Info-Stände aufgebaut. Einen davon betreute Maren Korban, Schleswiger Geschäftsführerin der Awo. Auch ihr war es wichtig, die Besucher auf die Vielseitigkeit ihrer Organisation hinzuweisen. „Es gibt bei uns für Jung und Alt gleichermaßen etwas, und gerade für die Familien ist viel Spannendes dazugekommen“, sagte Korban.

Dabei dachte sie etwa an die Ferienbetreuung für Kinder der Klassen 1 bis 7, die für Eltern eine große Entlastung sei. Denn gerade wenn Einrichtungen wie Kita und Schule geschlossen sind, gerieten Eltern noch immer häufig unter großen Druck. „Wir wollen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen, wobei die Familie natürlich an erster Stelle steht“, erläuterte Korban. Entsprechend ist die Ferienbetreuung nicht bloß als Unterbringung für die Kleinen gedacht, sondern als gemeinsame Freizeit, die richtig Spaß machen soll.

Insbesondere das Springen auf den großen Trampolinen, die mit dem großen Logo der Awo geschmückt waren, lockte zahlreiche junge Besucher mit ihren Eltern. Unter professioneller Anleitung mussten sich die Kinder anseilen, bevor es dann immer wieder mehrere Meter in die Höhe ging. „Da würde man gerne selbst noch einmal Kind sein“, bemerkte eine Zuschauerin.