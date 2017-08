Friedrichsberg : Arbeiter bei Sturz in Baugrube schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Bei Kabel-Bauarbeiten vor einem Mehrfamilienhaus im Gormweg (Friedrichsberg-Süd) ist ein Bauarbeiter am Montagnachmittag teilweise verschüttet worden. Er konnte sich nicht selbst aus seiner Lage befreien. Die freiwillige Feuerwehr rückte mit 15 Mann aus dem Löschzug Friedrichsberg an. Nach gut einer halben Stunde war der Bauarbeiter freigeschaufelt. „Der Boden dort ist sehr schwer und lehmig“, sagte Wehrführer Sönke Schloßmacher. Die Einsatzkräfte holten ihn mit einer Vakuumtrage aus dem metertiefen Erdloch heraus. Weil er über starke Schmerzen in den Beinen und am Rücken klagte, wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Noch in der Grube war er notärztlich versorgt worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war gestern noch unklar. Ein zweiter beteiligter Bauarbeiter stand unter Schock.

von Ove Jensen

erstellt am 22.Aug.2017 | 07:35 Uhr