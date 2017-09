AOK gibt den Standort Kappeln auf

vergrößern 1 von 1 Foto: dod 1 von 1

von Birthe Herbst-Gehrking

erstellt am 28.Sep.2017 | 19:22 Uhr

Mal schnell einen Antrag abgeben oder erfragen, ob es einen Zuschuss für den Yogakurs gibt – das wird ab September 2018 bei der AOK in Kappeln nicht mehr möglich sein: Die Krankenkasse schließt 15 Standorte in Schleswig-Holstein, und einer davon ist der in der Mühlenstraße 18.

Die Schließung betreffe in erster Linie die kleineren Standorte, teilte AOK-Regionaldirektor Wilfried Paulsen uunserer Zeitung mit. „Es kommen immer noch Kunden, aber es wird immer weniger“, sagt er. Nur noch zwei Mitarbeiter, einer in Vollzeit, einer in Teilzeit, kümmern sich um die Anträge, da sei eine schnelle Bearbeitung nicht immer garantiert. Das soll durch die Neuorganisation anders werden. Die meisten Angelegenheiten ließen sich auch telefonisch klären, so Paulsen weiter. Das kostenlose Servicetelefon unter der 08 00 / 2 65 50 00 sei an 365 Tagen rund um die Uhr mit Mitarbeitern besetzt. Vor allem aber die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten sollen weiter ausgebaut werden.

Die Online-Geschäftsstelle unter www.meine.aok.de, in der Formulare runtergeladen, die elektronische Gesundheitskarte angefordert oder persönliche Daten abgefragt werden können, werde mehr und mehr genutzt. Informationen und weitere Service-Angebote gibt es unter www.aok.de/nw. „Wir werden in der Region auch zukünftig weiter präsent sein – mehr als andere Krankenkassen“, so Paulsen.

Die Filiale in Kappeln ist im Kreis Schleswig-Flensburg die einzige, die geschlossen wird. Am 31. August 2018 ist Schluss. Danach werden die nächsten AOK-Kundencenter in der Bachstraße 2 a in Eckernförde oder im Schwarzen Weg 9 in Schleswig zu erreichen sein. Die Mitarbeiter ziehen mit um: „Betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht geben“, erklärt der Regionaldirektor.