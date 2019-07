Langballig : Anwohner kritisieren Baupläne

Die Gemeinde Langballlig gibt grünes Licht für drei Wohneinheiten. Einige Bürger bemängeln die Umwandlung von Acker- zu Bauland.

05. Juli 2019, 10:14 Uhr

Langballig | Bei einer Enthaltung wurde der Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für einen Teilbereich des Bebauungsplanes „Osterlücke“ in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Langballig verabschiedet. Ziel ist es, am Grünen Weg auf einem Grundstück anstelle eines Einfamilienhauses ein Reihenhaus mit drei kleinen Wohneinheiten errichten zu können.

Elf Bauanträge liegen vor

In der Einwohnerfragestunde befassten sich mehrere Wortbeiträge mit der wenige Tage vorher erfolgten Anhörung zur Bauleitplanung im Bereich der Oberstraße. Mit der Forderung „Kein Ackerland zu Bauland“ kritisierten mehrere Anwohner die vorgesehene Umwidmung in ein „allgemeines Wohngebiet“. Elf bereits vorliegende Bauanträge sollten im gegenwärtig geltenden rechtlichen Rahmen behandelt werden. Dies sei aber, wie ihnen entgegengehalten wurde, angesichts des Umfanges ohne Bebauungsplan nicht möglich.

Zu wenig Parkplätze am Hafen

Auf der Grünfläche entlang der Nordstraße (B 199), der Schulau und der Schwarzen Straße sollen fünfzehn Pkw-Stellplätze, ein Sandfang und ein Gehölzstreifen angelegt werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, dafür Kostenvoranschläge einzuholen. Weiterhin diskutierte die Gemeindevertretung auf der Grundlage der Untersuchung eines Planungsbüros Möglichkeiten, am Hafen in Langballigau 50 weitere Parkplätze für Pkw einzurichten. Dazu sind nach Aussage von Bürgermeister Kurt Brodersen ein Flächennutzungs- und ein Bebauungsplan erforderlich. Eine grobe Kostenschätzung belaufe sich auf 120.000 Euro, in denen Pacht oder Kauf noch nicht enthalten seien.

Für Gemeindevertreter Kevin Schober steht fest, „dass wir ein massives Parkplatzproblem haben“. Angesichts der Mitteilung durch die Kreisverwaltung, eine direkte Zuwegung von der vorbeiführenden Kreisstraße 97 sei nicht genehmigungsfähig, und weil mögliche Einnahmen vielleicht gerade die laufenden Kosten deckten, hielt die Gemeindevertretung im Rahmen einer Gesamtbetrachtung das Projekt für wirtschaftlich nicht tragbar.

Jugendfahrt zu den Karl-May-Festspielen

Anschließend bewilligte das Gremium etwa 5200 Euro für einen Grill, zwei Abfallbehälter und drei Bankgruppen auf der neuen Seebrücke. Sie soll, wie Vorsitzende Ramona Wischhörer vom Kultur- und Sozialausschuss bekanntgab, am 25. August eingeweiht werden. Weiterhin ist am 2. August eine Jugendfahrt zu den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg geplant. Zum Schluss teilte der Bürgermeister mit, die örtliche Zahnarztpraxis werde am 1. Juli an eine neue Inhaberin übergeben.