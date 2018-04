Schleswig : Ansichtskarten bleiben beliebt

Handyfotos können den handgeschriebenen Urlaubsgruß nicht verdrängen. Motive vom Holm und vom Dom besonders gefragt.

von Melina Jensen

05. April 2018, 09:49 Uhr

Moderne Smartphones geben Urlaubern die Möglichkeit, Fotos kostenfrei an ihre Liebsten zu Hause zu versenden. Hat die gute alte Ansichtskarte dann überhaupt noch eine Zukunft? Das fragten die SN interessierte Besucher und Postkarten-Verkäufer in Schleswig.

„Ich verschicke gerne Postkarten, aber nur an Freunde, die es auch zu schätzen wissen. Die anderen bekommen nur ein Foto per WhatsApp“, sagt die Rendsburgerin Silke Klein, die gestern mit ihrer Freundin Helga Paetz durch Schleswig bummelte. Nach einem Frühstück im Traumcafé am Rathausmarkt machten die beiden im benachbarten Keramikstübchen Station und stöberten dort durch das Ansichtskarten-Angebot. Ein gewohnter Anblick für Mitarbeiterin Gundula Jürgensen: „Wir verkaufen mindestens 2000 Postkarten pro Saison“, schätzt sie. „Einen Rückgang im Kaufverhalten habe ich in den letzten Jahren nicht bemerkt.“ Gunda Jürgensen ist überzeugt, dass die Postkarte eine Zukunft hat. Wenn es nicht die idyllischen Panoramabilder sein sollen, so wird gerne auf die raffinierten Zeichnungen der Lübecker Künstlerin Ingrid M. Schmeck zurückgegriffen. Diese Dauerbrenner zeichnen sich vor allem durch abstrahierte Perspektiven von Schleswiger Stadtmotiven aus.

Andrea Klemstein hingegen interessiert sich für alle Motive, die sie finden kann. Die Hamburgerin macht „Post-Crossing“. Das bedeutet: Sie schreibt Karten an ihr völlig unbekannte Postkartenliebhaber aus der ganzen Welt – und empfängt auch Karten. Die Gleichgesinnten trifft sie auf einer Internetseite. „Besonders gerne werden Karten mit einer schönen Panoramafotografie genommen, wie zum Beispiel die Ansicht auf den Schleswiger Dom“, erzählt Klemstein, während sie im Keramikstübchen die Auslage begutachtet.

Karten mit Schleswig-Motiven findet man unter anderem auch in der Buchhandlung Liesegang. „Eine Postkarte zu schreiben, ist einfach wesentlich persönlicher als eine Handy-Nachricht“, findet Filialleiter Markus Adler. „Wenn in der Winterzeit die Ansichtskarten für die Weihnachtskarten Platz machen müssen, fragen viele Leute nach.“ Besonders beliebt seien Karten mit Motiven vom Holm.