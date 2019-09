Schnelles Internet in Handewitt : Anschlussquote für Breitband wird übertroffen

Rege Beteiligung: In Handewitt wurde die erforderliche Anschlussquote übertroffen. Ab März sollen die Baagger rollen.

02. September 2019, 14:20 Uhr

Handewitt | „Das ist die wichtigste Zahl des heutigen Abends“, sagte Bürgermeister Thomas Rasmussen erfreut. Auf dem von ihm gezeigten Papier stand „70 Prozent“. So viele der 912 Haushalte, die in den „weißen Flecken“ einer mageren Internet-Versorgung liegen, signalisierten ein klares Interesse an einem Breitbandausbau. Deutlich mehr als 50 Prozent, die als wirtschaftliche Mindestgrenze festgelegt waren. Der Gemeinderat votierte daraufhin einstimmig für das 7,8 Millionen teure Breitband-Projekt der Kommune Handewitt. Zu 50 Prozent wird es aus Bundesmitteln gefördert.

Im Vorfeld hatte Berater Detlef Dohmeyer noch einmal die Wirtschaftlichkeit des Gesamtvorhabens abgeklopft. Das Gutachten sei positiv ausgefallen, berichtete Thomas Rasmussen. „Wir brauchen weniger Haushaltsmittel als gedacht, da die Förderung größer ausfällt und wir aufgrund der hohen Anschlussquote auch eine höhere Pacht erhalten werden.“ Die Kommune wird bald Inhaberin eines eigenen Netzes mit einer Länge von 370 Kilometern sein, was weitere Breitband-Offensiven – auch für diesmal nicht berücksichtigte Gebiete – ermöglichen soll. Als Betreiber fungiert der Flensburger Dienstleister „Net Services“. Die Bagger sollen im März rollen. Bis dahin sollen Detailplanung und die Ausschreibung für den Tiefbau erledigt sein.

Für Aufregung sorgte das Verhalten der „Telekom“, die zunächst die Ausbau-Wünsche der Gemeinde ignorierte, dann aber auf eigene Faust in einigen Wohngebieten – zum Beispiel auf der Handewitter „Ahrenshöh“ – die Infrastruktur nachbesserte und eigene Verträge verkaufte. Manch Gemeindevertreter fürchtete angesichts der Konkurrenz schon um die kommunalen Finanzen. „Es ist bedauerlich, wie der Staat mit Zuschüssen umgeht“, klagte CDU-Fraktionschef Marx Plagemann. „Gemeinden und Städte bauen Netze aus, doch der Staat lässt gleichzeitig Unternehmen walten, wie sie wollen.“

Für alle, die noch eine Vereinbarung mit einem anderen Anbieter besitzen, wurde eine Lösung gefunden. „Bis Ende der Vertragsbindung dürfen diese Kunden das neue Netz kostenlos nutzen“, erklärte Dirk Moysich, Geschäftsführer „Net Services“. Anschlussverträge können weiterhin geschlossen werden – nun aber nicht mehr ohne Gebühr. Der Gemeinderat legte eine Pauschale von 135 Euro fest. 315 Euro werden es für die Phase zwischen Ausschreibungsergebnis und Baubeginn sein.

Nach einer knapp zweijährigen Gemeindeentwicklungsplanung liegt nun ein 250-seitiger Abschlussbericht vor. Helga Knaack, Vorsitzende des Hauptausschusses, erwähnte Themen wie regionale Mobilität, Wohnentwicklung, Gemeinschaftseinrichtungen und Kinderfreundlichkeit, die bis 2035 berücksichtigt werden sollen. Thomas Rasmussen: „Wir müssen nun eine Struktur schaffen, wie die Themen in die Ausschüsse gelangen und die Umsetzung in der Verwaltung erfolgen sollen. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, auf welchen Kanälen wir die Kommunikation mit den Bürgern führen.“