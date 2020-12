Munkbrarup : Ann Carolin Renninger hat in Angeln ihre künstlerische Freiheit gefunden

Die mit dem Lola-Kurzfilmpreis ausgezeichnete Filmproduzentin lebt in Mukbrarup und schätzt die Lebensqualität.

Avatar_shz von Catrin Haufschild

01. Dezember 2020, 17:20 Uhr

Munkbrarup | Als sie von ihrer Auszeichnung mit dem Lola-Kurzfilmpreis (Kategorie Sonderpreis) erfuhr, stand Ann Carolin Renninger in ihrem neuen Garten mit Blick über das hügelige Nord-Angeln. Ein Bild, das man sich gut in einem ihrer Filme vorstellen kann. Die Produzentin mit eigener Firma liebt es, die Kamera scheinbar einfach so mitlaufen zu lassen. Atmosphäre und Originalität der Personen dürfen gerne für sich sprechen. Der Zuschauer soll selbst denken und bekommt nicht, wie in vielen Dokumentarfilmen üblich, von einem Sprecher gesagt, wie er die Bilder zu deuten hat. Auf diese Weise hat Renninger schon zwei Filme über besondere Personen in Glücksburg produziert. Der Ort ist ihre Heimat, hier ist sie in einem Künstler- und Lehrerhaushalt aufgewachsen.

Vor Kurzem kehrte die 41-Jährige ganz in die Nähe nach Siegum in der Gemeinde Munkbrarup zurück – mit Partner und dreijährigem Sohn. Der Sohn gab nach den Worten von Renninger „die Legitimation“ dafür, das Leben an der Ostsee als Filmproduzentin auszuprobieren. Es gefällt ihr, weil sie weniger abgelenkt ist und sich mehr auf ihre Projekte konzentrieren kann. „Die Lebensqualität auf dem Land ist höher“, findet sie. Für Input und Inspiration kehrt sie alle paar Wochen gerne in die großen Städte zurück. Ihre wichtigsten Filmkontakte sind weiterhin in Berlin, Hamburg und Kiel.

Bevor sie eigene Filme herstellte, arbeitete Ann Carolin Renninger zehn Jahre bei einer Berliner Produktionsfirma, wo sie sich mit praktischen Dingen zur Realisierung von Filmen befasste. Studiert hat sie Kulturwissenschaften in Leipzig.

Irgendwann verspürte sie den Drang, selbst Filme herzustellen, möglichst frei von Zwängen. „Im Geschäft üblich sind Auftragsproduktionen. Oder aber ein Regisseur tritt mit einer Idee an die Fernsehsender heran, die dann eigene Erwartungen haben. Nur ganz selten arbeitet jemand wie wir ausschließlich mit Förderungen und Stipendien aus dem Kunstbereich. Es gibt im Verhältnis viel weniger Geld. Das ist der Preis, den man zahlt und es geht nur, weil wir Vieles selbst machen können“, sagt Ann Carolin Renninger. Ihr Lebenspartner René Frölke ist Kameramann und macht den Schnitt. Hätte sie ihre künstlerischen Freiheiten nicht mehr, würde Ann Carolin Renninger lieber auf das Filme-Machen verzichten. Beim Filmen möchte sie stets „etwas herausfinden“ - was, das stellt sich erst im Verlauf der Arbeit heraus.

Der prämierte Film „Maman Maman Maman“ ist von der Regisseurin Lucia Bauer, einer Freundin von Ann Carolin Renninger. Es sind 37 Minuten über das Leben und Sterben (mit skurriler Sarg-Überführung) von Bauers französischer Großmutter. Auf die Frage, warum die Produzentin und nicht die Regisseurin den Preis erhält, gibt Renninger eine allgemeingültige Antwort: „Ohne den Regisseur wäre der Film nicht so wie er ist und ohne den Produzenten wäre der Film gar nicht erst da.“ Die Prämie von 20.000 Euro ist für die Entwicklung eines neuen Filmprojektes vorgesehen, das Renninger gemeinsam mit Lucia Bauer angehen will.

Der prämierte Film wird nächstes Jahr mit den anderen Preisträgerfilmen auf Kurzfilmtour gehen. Nähere Infos gibt es unter kurzfilmtournee.de. Schon jetzt kann man den Film auf der Internetseite www.joonfilm.de herunterladen.