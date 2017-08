Schleswig : Anklage nach Anschlag auf syrische Familie

vergrößern 1 von 1 Foto: Windmann 1 von 1

Fast anderthalb Jahre nach dem Brandanschlag auf eine Flüchtlingswohnung im Friedrichsberg hat die Staatswanwaltschaft Flensburg nun Anklage erhoben. Zwei Schleswiger im Alter von 19 und 24 Jahren werden sich vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes verantworten müssen.

Mehr zum Thema Schleswig : Hass auf Ausländer war das Motiv

Verletzt wurde bei dem Anschlag in den späten Abendstunden des 3. März 2016 niemand. Die Täter hatten Brennspiritus gegen das Wohnzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung in der Bahnhofstraße gekippt und angezündet. In der Wohnung lebte eine neunköpfige syrische Flüchtlingsfamilie. Der Vater konnte das Feuer mit einer Decke löschen. Ein fünfjähriges Kind geriet dabei in Panik und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen. Die Familie, die seit November 2015 in Schleswig lebte, wurde umgehend in eine andere Wohnung umquartiert. In den Wochen vor dem Anschlag war die Familie schon mehrfach beleidigt und attackiert worden. Unter anderem wurde ein Böller durch ein offenes Fenster in die Wohnung geworfen, ein anderes Mal wurde lautstark gegen eine Scheibe geklopft und dabei rumgegrölt.

Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Phantombild nach den Tätern. Die drei Verdächtigen, die alle aus Schleswig und Umgebung kommen, konnten rund acht Wochen später ermittelt werden. Die entscheidenden Hinweise waren eingegangen, nachdem die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgelobt hatte.

Einer der Verdächtigen gab an, aus Hass auf Ausländer gehandelt zu haben. Da die drei jungen Männer nicht einschlägig vorbestraft sind und laut Staatsanwaltschaft keine Fluchtgefahr besteht, kamen sie wieder auf freien Fuß.

Dass jetzt nur zwei der mutmaßlichen Täter angeklagt werden, liegt daran, dass der dritte Mann sein Geständnis einige Zeit später widerrufen hatte. Diesen Umstand hatte die Staatsanwaltschaft auch als Grund dafür angegeben, dass sich die Ermittlungen zeitlich in die Länge zogen. Auch das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion in Flensburg war in die Ermittlungen eingebunden. Die Schleswiger Kripo musste sich erneut mit dem Fall, der eigentlich schon als aufgeklärt galt, beschäftigten, um die tatsächliche Rolle des dritten Mannes zu klären, der nach dem ursprünglichen Geständnis ohnehin nur am Rande an der Tat beteiligt gewesen sein sollte. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter sind jedoch weiterhin geständig.

Offenbar ist die Staatsanwaltschaft nicht davon überzeugt, dass die Täter die Absicht hatten, das Haus abzufackeln und Menschenleben zu gefährden. Die beiden Männer werden nicht wegen Brandstiftung angeklagt. Ihnen wird lediglich Nötigung, fahrlässige Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last gelegt, erklärte Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt.

Mit langjährigen Gefängnisstrafen ist nicht zu rechnen. Andernfalls hätte die Staatsanwaltschaft ihr Anklage vor dem Flensburger Landgericht erhoben. Ein Termin für die Hauptverhandlung im Amtsgericht steht noch nicht fest.

von Ove Jensen

erstellt am 26.Aug.2017 | 19:36 Uhr