Angeln : Angelner Hospizdienste gehen ab 2020 zusammen

Der Hospizdienst Nieharde-Gelting und die Hospizgruppe Kappeln und Umgebung bündeln ab dem nächsten Jahr ihre Kräfte.

von shz.de

27. Juni 2019, 16:48 Uhr

Gelting/Kappeln | Der Hospizdienst Nieharde-Gelting und die Hospizgruppe Kappeln und Umgebung werden zum 1. Januar 2020 zum Hospizdienst Angeln verschmelzen. „Wir haben uns das reichlich überlegt“, sagte Joachim Nufer, Vorsitzende des Hospizdienstes Nieharde-Gelting, der erst unlängst sein 15-jähriges Bestehen feierte. Die Fusion erfolgt auf Wunsch der Kappelner Hospizgruppe, die seit 1999 besteht und aktuell 62 Mitglieder, davon 15 aktiv aufweist. „Das tut der Region und der Hospizarbeit gut“, kommentierte Nufer die einmütige Entscheidung.

Rückblickend sprach der Vorsitzende in der Jahresversammlung von einer erfolgreichen Arbeit des Vereins Nieharde-Gelting mit seinen rund 80 Mitgliedern, davon 35 aktiv. Ureigenste Aufgabe sei es, Menschen zu helfen, sie zu begleiten und ihnen zur Seite zu stehen. Was die Zukunft betrifft, zeigte sich Rufer zuversichtlich, dass der dann große „Hospizdienst Angeln“ den Menschen, die Hilfe benötigen, mit weiterhin großer Empathie zur Seite stehen werden. Dem stimmten die Kappelner Ehrenamtler, die in großer Zahl gekommen waren, zu. Die Zukunft als „Hospizdienst Angeln“ sei ohne Frage eine Herausforderung, der man sich gerne stelle.

Joachim Nufer wurde bei der Wahl als Vorsitzender bestätigt. Kassenwartin Beate Kausch hätte ihr Amt gern in andere Hände gelegt. Doch da sich niemand fand, führt sie die Kasse kommissarisch weiter bis die Nachfolge geregelt ist. Bei Sabine Klattenhoff als hauptamtliche Koordinatorin laufen seit vier Jahren die organisatorischen Fäden zusammen. Die Zahl von Begleitungen für Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt steige. Im vergangenen Jahr gab es 40 Begleitungen (261 Stunden). Hinzu kamen fast 200 Besuche in Häusern von Menschen, die den Hospizdienst in Anspruch nahmen. „Wir haben eine gute Basis und sind auf einem guten Weg“, so Klattenhoff.