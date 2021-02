Versuchter Mord : Angeklagte aus Angeln: Fortsetzung der Plädoyers im Steinwurf-Prozess

Steinwürfe, Brandstiftung und Tankbetrug: Die drei jungen Männer haben laut Staatsanwaltschaft aus Langeweile gehandelt.

Flensburg | Im Prozess wegen versuchten Mordes gegen drei Männer, die 2018 unter anderem Steine auf einen fahrenden Kleinbus in Groß Brebel (Kreis Schleswig-Flensburg) geworfen haben sollen, werden am Montag (9.15 Uhr) die Plädoyers fortgesetzt. Am 29. Januar waren ...

