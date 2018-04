Kiosk an der Breslauer Strasse : „Anekdötchen“ unter neuer Leitung

Das „Anekdötchen“ im Norden von Schleswig ist ein echter Stadtteil-Treffpunkt – und hat jetzt eine neue Betreiberin.

von Melina Jensen

04. April 2018, 07:48 Uhr

Erst Mitarbeiterin, jetzt Chefin. Anja Geisler ist die neue Betreiberin des „Anekdötchen“. Anja Eßer, die bisherige Betreiberin des bekannten Kiosks an der Breslauer Straße, konzentriert sich nun auf ihren „Genussraum“ am Sky-Markt am Stadtfeld.

Geisler hat schon in den vergangenen sieben Jahren als Angestellte im Anekdötchen gearbeitet und war schnell bereit, als Anja Eßer ihr im vergangenen Jahr anbot, das Geschäft zu übernehmen. „Wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre das ,Anekdötchen‘ geschlossen worden“, begründet Geisler ihre Entscheidung. Der kleine Laden liege ihr besonders am Herzen, da seit der Schließung des nahe gelegenen Edeka-Marktes manche Anwohner auf ihn angewiesen seien. Besonders Senioren, die nicht mehr mobil sind, können hier das Nötigste einkaufen. Auch für die Schüler der Hiort-Lorenzen-Schule wäre eine Schließung ein herber Verlust gewesen. „Viele Grundschüler lernen hier an unserem Süßigkeitenstand, wie sie mit ihrem ersten Taschengeld umgehen“, schildert Geisler.

So hatten sich die neue Chefin und ihre Mitarbeiterinnen über die Osterfeiertage zusammengetan, um das „Anekdötchen“ für die Neueröffnung gestern fertig zu machen. Es wurden Kühlschränke und Regale verschoben, um dem kleinen Lädchen einen offeneren Charakter zu verleihen. An den Öffnungszeiten wird sich jedoch nichts ändern. Es wird weiterhin täglich frische Backwaren von der Bäckerei Schmidt geben, sowie Brötchen und Snacks.

Geisler lobt indes ihr Team: „Meine Mitarbeiterinnen wollen gerne den Laden verbessern und bringen sich konstruktiv ein.“ So soll zum Beispiel bald auch selbstgemachte Dekoration von Mitarbeiterin Claudia Otte erhältlich sein.