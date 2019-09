DRK-Kindertagesstätte Kropp : Andrea Kressenbuch ist seit 40 Jahren im Einsatz für die Kinder

Andrea Kressenbuch leitete den Dannewerker Kindergarten und arbeitete als Gruppenleiterin in Kropp, bis sie Springerin wurde.

03. September 2019, 15:23 Uhr

Kropp | „Wir danken Dir für die vielen Tausend Taschentücher und Pflaster und all die Liebe, die Du in 40 Dienstjahren an die Kinder verteilt hast“, sagte Corinna Luther, Leiterin der DRK-Kindertagesstätte in Kropp, bei der Jubiläumsfeier für ihre Kollegin Andrea Kressenbuch.

Schon 1976 habe in ihrem Zeugnis als Vorpraktikantin gestanden: „Durch ihre ruhige und verständnisvolle Art hatte sie schnell Kontakt zu den Kindern“, berichtete Kai Schmidt, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Schleswig-Flensburg. Nach dem Besuch der Erzieherschule begann Andrea Kressenbuch am 1. September 1979 das Anerkennungsjahr im Dannewerker Kindergarten, blieb und übernahm die Leitung für die nächsten 20 Jahre. „Irgendwann war die Luft raus“, sagte Kressenbuch. „Ich hatte keine Lust mehr auf die viele Büroarbeit. Ich wollte wieder an der Basis arbeiten“.

Ihr Antrag wurde angenommen und sie wechselte als Gruppenleiterin in die Kita nach Kropp. „Aber selbst das waren mir noch zu viele Berichte und Elterngespräche.“ Die Stunden wurden reduziert, und Andrea Kressenbuch übernahm vor sieben Jahren das Amt als Springer. „Ich arbeite da, wo ich gebraucht werde“, sagt sie. Die Mädchen und Jungen haben ihr liebevoll den Spitznamen „Känguruh“ gegeben, weil sie jeden Tag zwischen den Gruppen hin- und herspringt.

Zum 40-jährigen Dienstjubiläum haben Kinder und Kolleginnen einen Lebensbaum gebastelt. „Die Kinder sind die vielen kleinen Blätter am Baum, und wir sind die Blumen“, erklärte Corinna Luther das Kunstwerk. Blumen und Geschenke gab es auch von der langjährigen Weggefährtin Brigitte Geißler, Bezirksleiterin der Kindertagesstätten, und von der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden Katrin Biewald-Schade.