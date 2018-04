„Musica Laetitia“ im Friedrichsberg : Andächtige Klänge

Das Ensemble „Musica Laetitia“ schlug in der fast voll besetzten Friedrichsberger Kirche stille Töne an.

von Werner Bodendorff

03. April 2018, 08:47 Uhr

Mit einem stillen Passionskonzert für andächtigem Dialog mit Gott endete der Karfreitag in der nahezu voll besetzten Dreifaltigkeitskirche. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Friedrichsberger Dialog“ spielte diesmal nicht wie sonst Cellist Stephan Breith, sondern es musizierte das Ensemble „Musica Laetitia“ mit historischen Instrumenten. Christine Schmidbauer (Traversflöte), Martin Schmitt (Blockflöten), Nagi Uesugi und Mahmoud Said (Barockviolinen), Bettina Kegler, die außer ihrer Barockviola auch eine Nyckelharpa dabei hatte, Gabor Sarai (Theorbe) und Nancy Sartain an der Truhenorgel spielten für den Anlass passende Werke zweier Komponisten.

Zunächst erklangen Auszüge aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, und zwar drei Choräle wie „Er nahm alles wohl in acht“ oder „Ach Herr, lass dein lieb Engelein“ und drei Arien, jeweils für Sopran, Alt und Bass. Diese verkörperten Birgit Glanz, die Altistin Manuela Mach sowie Karsten Winter, Bass. Den Akteuren war daran gelegen, die Musik so andächtig und kontemplativ wie möglich zu interpretieren. Das nur aus acht Instrumentalisten bestehende Ensemble half, diese Intimität zu bewahren, wobei der eine oder andere gerne mehr von der Theorbe, bekannt auch als Erzlaute, oder von der selten gespielten Nykelharpa gehört hätte. Bach wird letztere kaum gekannt haben, hat sie auch nie besetzt. Sie klang aber sehr apart. Sie ist ein Nachkomme der mittelalterlichen Schlüsselfidel, die als schwedisches Volksinstrument bis heute überliefert ist und deren Saiten nicht wie bei der Violine gegriffen, sondern mit Hilfe von Tasten verkürzt werden.

Als Hauptwerk erklang bald das berühmte „Stabat mater“ des sehr jung verstorbenen Giovanni Battista Pergolesi. Sehr homogen, jedoch im Timbre unterschiedlich, intonierten die beiden Solistinnen im steten Wechsel die insgesamt aus 20 Strophen bestehende, lateinische Sequenz: Birgit Glanz mit kristallener Stimme und intonationsrein den zum Teil sehr hohen Sopranpart, Manuela Mach mit weichem Kehlenschmelz den Altpart. Und so ergänzten sie sich und überzeugten beide in den acht Duetten mit dem schön zurückhaltend begleitenden Ensemble zu einem innigen und gefühlsbetont interpretierenden Gesangpaar.