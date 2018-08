Bauarbeiten : Anbau der Feuerwache in Busdorf wächst

Das Richtfest soll Ende des Monats gefeiert werden.

von Christina Weiß

22. August 2018, 19:06 Uhr

Auf dem Gelände hinter der Feuerwache in Busdorf laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren: Der Erweiterungsbau wächst täglich in die Höhe. In wenigen Tagen werden die Dachbalken geliefert – für Freitag, 30. August, ist das Richtfest geplant. Für den Erweiterungsbau, in den rund 750 000 Euro investiert werden, nimmt die Gemeinde Busdorf am Förderprogramm des Landes teil, das die Umsetzung von notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern in den Gemeinden voranbringen soll. 60 aktive Feuerwehrleute sowie eine starke Jugendfeuerwehr, die 30 Mitglieder zählt, bilden den Brandschutz rund ums „Retten, Löschen, Bergen und Schützen“ in Busdorf.