Amt Arensharde : Amtsausschuss verabschiedet Haushalt 2021 mit Volumen von fast 14 Millionen Euro

In diesem Jahr hat sich insbesondere die Corona-Pandemie finanziell bemerkbar gemacht.

Silke Schlüter

13. Dezember 2020, 17:02 Uhr

Silberstedt | Richtig spannend ist ein Blick auf Haushaltszahlen erst dann, wenn man sie mit denen des Vorjahres vergleichen kann. Diese Gelegenheit bekamen die Mitglieder des Amtsausschusses Arensharde in der jüngsten Sitzung: Nicht nur für 2020 mussten sie noch einmal an den Finanzschrauben drehen, auch in 2021 wird sparsames Wirtschaften zum obersten Gebot.

Zur Einleitung machte der Amtskämmerer deutlich, dass es viele Gründe geben kann, warum sich die ursprünglich errechneten Planzahlen nicht immer einhalten lassen und weshalb für 2020 ein Nachtragshaushalt notwendig ist. In diesem Jahr sei es insbesondere die Corona-Pandemie, die sich nun auch finanziell bemerkbar mache. „Es sind fast überall höhere Kosten für Hygienemaßnahmen, Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionssäulen entstanden. Die Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der amtsangehörigen Gemeinden und damit indirekt auf die Höhe der Amtsumlage können noch nicht abschließend bewertet werden“, sagte Michael Kruse.

Zumindest seien die amtsangehörigen Gemeinden bisher mit einem blauen Auge davon gekommen. Zwar hätten in 2020 kaum Überschüsse erwirtschaftet werden können, dafür gäbe es aber auch keine Defizite. Hier habe sich die sparsame Haushaltsführung der Vorjahre bewährt, so Kruse, der die Leistungsfähigkeit auch weiter gesichert sieht.

Aufgrund der notwendigen Anpassungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werde sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf gut 1,49 Millionen Euro erhöhen – geplant waren 788.900 Euro. Damit reduziert sich die Rücklage zum Ende 2020 auf 1,175 Millionen Euro. Doch dabei wird es nicht bleiben.

Von den derzeit 1,175 Millionen müssen im Laufe des kommenden Jahres noch einmal 1,11 Millionen entnommen werden, so dass Ende 2021 nur noch Rücklagen in Höhe von 62.746 Euro vorhanden sein werden. „Das ist etwas, was mich nicht zur Ruhe kommen lässt“, gab Kruse ehrlich zu, der es lieber sehen würde, wenn die Reserven bei rund 600.000 Euro liegen würden. So viel sei nötig, um ein oder zwei schlechte Jahre überbrücken zu können.

Mit Blick auf die weiter schrumpfenden Rücklagen stellte der Kämmerer fest, dass die allgemeine Finanzsituation des Amtes in 2021 nicht mehr als stabil eingestuft werden, zumal die allgemeine Rücklage ab 2022 nicht mehr zum Ausgleich des strukturellen Defizits verwendet werden kann.

Den Haushalt, den der Amtsausschuss für das Jahr 2021 zu verabschieden hatte, bezifferte er auf rund 13,9 Millionen Euro. Zum Ausgleich des strukturellen Defizits werde man dem Verwaltungshaushalt (12,6 Millionen Euro) aus dem Vermögenshaushalt (1,3 Millionen Euro) mehr als 400.000 Euro zuführen müssen.

Nachdem die Finanzierung der Investitionen in die kommunale Infrastruktur in den vergangenen Jahren die Aufnahme von Darlehen erforderlich gemacht hatte, liege der Schuldenstand des Amtes zum 1.1.2021 bei 170.000 Euro. Diese Summe werde sich nach Abzug der Tilgung zum Jahresende auf 154.300 Euro reduzieren. Das entspreche einer Verschuldung des Amtes von umgerechnet 10,77 Euro pro Einwohner. Im Vergleich zu den anderen Ämtern im Kreis Schleswig-Flensburg (im Durchschnitt sind es gut 1500 Euro je Einwohner) sei das „nichts“, betonte Kruse.

Fakt sei aber auch, dass das Amt in 2021 über keinen freien Finanzspielraum verfügen kann. Klare Worte fand er auch zur Amtsumlage, die nach wie vor bei 32 Prozent-Punkten liegt: „Um das strukturelle Defizit 2021 auszugleichen, müsste die Amtsumlage auf 34,6 Prozent-Punkte angehoben werden. Wenn auch noch die Folgekosten der Investitionen in die Grundschulen mit aufgefangen werden sollen, muss die Amtsumlage ab 2022 auf 38-Prozent-Punkte und ab 2024 auf 40 Prozent-Punkte angehoben werden“, so Kruse (Ein Prozent-Punkt entspricht 173.452,93 Euro).