Baugebiet „Osterfeld“ : Amt Eggebek bekommt 24 Sozialwohnungen

24. Juni 2020, 09:25 Uhr

Eggebek | Insgesamt 24 Sozialwohnungen werden Amt und Gemeinde Eggebek in den nächsten beiden Jahren im Baugebiet „Osterfeld“ in Eggebek errichten. Die drei Gebäude mit je acht Wohnungen werden zweigeschossig als Riegel zum Gelände des Baucenters aufgestellt. Das Außenmauerwerk besteht aus einem grauen Verbundstein, die Fenster und Türen werden ebenfalls in Grautönen angepasst. Die Wohnungen für ein bis vier Personen haben eine Größe zwischen 50 und 93 Quadratmetern. Die unteren Wohnungen sind behindertengerecht ausgebaut. Die Nettokaltmiete beträgt aufgrund der Fördervorgaben 5,25 Euro pro Quadratmeter.

Voraussetzung für den Bezug einer Wohnung ist ein Wohnberechtigungsschein nach den Vorgaben des sozialen Wohnungsbaus. Mit der Fertigstellung des ersten Gebäudes ist im ersten Quartal 2021 zu rechnen. Bewerbungen für einige Wohnungen liegen bereits vor. Die Gesamtkosten für die beiden Gebäude des Amtes werden

auf 2,9 Millionen Euro geschätzt, die durch Darlehen des Landes von 2,1 Millionen Euro, einen Landeszuschuss von 330.000 Euro sowie Eigenmitteln von 500.000 Euro finanziert werden. Der Amtsausschuss beschloss das Bauvorhaben einstimmig und genehmigte die Darlehensaufnahme.

Mit 60-prozentiger Förderung der Aktiv-Region Eider-Treene-Sorge aus EU-Mitteln startet das Amt das Projekt „Sport macht schlau“ nach den Sommerferien. Für die nächsten drei Jahre wird über dieses Projekt eine Sportpädagogin eingestellt, die in den Kindergärten im Amtsbereich und den Sportvereinen in Wanderup und Jörl Bewegungsangebote für Kleinkinder sowie gemeinsames Eltern-Kind-Turnen bereithalten wird. Dieses Präventivangebot ist aufgrund von Aussagen des Sozialberichts des Kreises entstanden, wonach eine Häufung von motorischen Defiziten bei Einschulungsuntersuchungen im Amtsbereich Eggebek festgestellt wurde. Um vorzubeugen, stellte der Amtsausschuss Eigenmittel von 25.000 Euro für dieses dreijährige Projekt zur Verfügung.

Ausführlich informierte der Leitende Verwaltungsbeamter Lars Fischer den Amtsausschuss über der Stand des Glasfaserausbaus im Amtsbereich. Als Besonderheit strich er heraus, dass voraussichtlich bis Ende 2021 jeder Haushalt im Amtsbereich mit einem Glasfaseranschluss versorgt werden kann. Begonnen mit dem Ausbau wurde in Wanderup, wo in zwei Monaten der Ausbau im Innenbereich mit rund 750 Anschlüssen abgeschlossen sein wird. Weitere Hauptleitungen in den Jörler Bereich, nach Jerrishoe und Eggebek/Langstedt sind im Bau. Hausanschlüsse in diesen Bereichen werden im Wesentlichen 2021 ausgebaut. Die zentrale Verteiltechnik für das gesamte Netz des Amtswerks Eggebek wird im August auf dem Gelände des Familienzentrums in Eggebek installiert.

Umfangreiche Neubesetzungen infolge des Wechsels des Bürgermeisters in Eggebek hatte der Amtsausschuss auf seiner Sitzung vorzunehmen. So wurden Stefan Andresen und Willi Toft aus dem Amtsausschuss verabschiedet und durch Bent Petersen und Carsten Ehlers ersetzt. Bent Petersen wurde als zweiter stellvertretender Amtsvorsteher Nachfolger von Willi Toft. In den Schulausschuss rückten Torsten Pilz und Carsten Ehlers nach und Bent Petersen vervollständigte den Partnerschaftsausschuss mit Biala Piska (Polen). Hierzu teilte Amtsvorsteherin Ute Richter mit, dass offizielle Kontakte nach der Kommunalwahl in Polen zur neuen Bürgermeisterin, die auch die Verwaltungsspitze ausgetauscht hat, zurzeit schwierig sind, dafür aber die jährlichen Schülerbegegnungen weiterhin sehr gut laufen.

Abschließend beschloss der Amtsausschuss einstimmig, auf die Ausschreibung der neuen Leitungsstelle „Amtsdirektor“ zu verzichten, da sich der Leitende Verwaltungsbeamte Lars Fischer in seiner dreijährigen Tätigkeit als Leiter der Verwaltung bewährt und das Vertrauen der Gemeinden erarbeitet hat. Er wird dann auf der nächsten Sitzung des Amtsausschusses offiziell zu Amtsdirektor gewählt und das Amt Eggebek ab 1. September als hauptamtlicher Leiter führen.