Jubiläum auf der Geest : Amt Arensharde feiert sein zehnjähriges Bestehen

von sh:z

23. August 2018, 16:51 Uhr

Ein „Tag der offenen Tür“ findet am Sonnabend im Amt Arensharde von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Amtsverwaltung in Silberstedt statt. Der Anlass ist ein Besonderer: Das Amt Arensharde feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Dieses Jubiläum soll morgen mit einem bunten Programm für alle Bürgerinnen und Bürger gefeiert werden. Viele Vereine, Institutionen, Kindergärten und Schulen aus dem Amtsgebiet nehmen an diesem Tag aktiv durch Aktionen, Darbietungen oder Infostände teil. Es wird eine Spielmeile für Kinder ebenso wie eine Infomeile der verschiedenen Vereine geben. Im Festzelt sorgt ein buntes Programm mit Musik- und Tanzdarbietungen für Unterhaltung. Außerdem werden die Büros des Amtes geöffnet, um Informationen zu geben und Einblicke in die Arbeit der Verwaltung zu ermöglichen. Die Mitarbeiter der Amtsverwaltung und der teilnehmenden Vereine und Institutionen freuen sich auf diesen Tag und auf viele interessierte Gäste. Für das leibliche Wohl ist zu Selbstkostenpreisen gesorgt.