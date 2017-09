Mackrott in Schleswig : Am Sonnabend endet eine Ära

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Sven Windmann

erstellt am 19.Sep.2017 | 07:00 Uhr

Es gab Zeiten, da hat Hans-Willi Clausen besser geschlafen als in den vergangenen Wochen. „Das alles ist ziemlich schwer für mich. Das muss ich schon sagen“, meint er. Und damit nicht genug: Magenschmerzen hat er obendrein auch noch. Kein Wunder, steht er doch vor der größten Zäsur seines Lebens. Am Sonnabend wird er zum letzten Mal seinen Laden, das Eisenwaren-Fachgeschäft Heinrich Mackrott, öffnen. Dann ist Schluss.

„Ich hätte gerne noch ein paar Jahre weitergemacht“, sagt Clausen. Aber das ging nicht. Denn bereits vor zwei Jahren hatte der Enkel des Firmengründers, Rolf Mackrott, das Haus im Lollfuß samt Nebengebäude an den Schleswiger Unternehmer Arne Hansen verkauft (wir berichteten). Da dieser dort zwei Neubauten plant, wurde der bis zum 30. September laufende Mietvertrag mit Clausen nicht verlängert.

Der wiederum sitzt nun also so gut wie auf gepackten Koffern. „Seit ein paar Wochen läuft der Ausverkauf. Diese Woche mache ich das jetzt noch, am Sonnabend ist dann aber auch gut“, sagt er. Dann nämlich werde der große Wandschrank mit dem davor stehenden Tresen, also „das Herzstück dieses Ladens“, wie Clausen sagt, abgebaut. „Ein Privatmann aus Schleswig hat die Sachen gekauft“, erzählt er. Auch viele andere Dinge aus seinem Sortiment hat er inzwischen an den Mann gebracht. „Es sind aber noch ein paar Reste da. Einige Andenken habe ich mir natürlich auch gesichert“, meint Clausen und schaut einen dabei so bedröppelt an, dass man ihm am liebsten ein paar aufmunternde Worte entgegnen würde.

Das zumindest haben seine vielen Stammkunden in den vergangenen Wochen immer wieder gemacht. „Ich hatte viel Zuspruch. Die Leute finden es schon schade, dass ich gehe“, sagt der 56-Jährige, kurz bevor Ingo Wolf in seinen Laden eintritt und genau diese Stimmungslage bestätigt. „Es ist echt traurig, dass das bald vorbei ist. Hier konnte man immer schnacken, man wurde von Hans-Willi persönlich beraten und er hatte alles, was man braucht“, sagt Wolf, der in Schleswig als Hausmeister arbeitet.

Clausen indes plant nun einen beruflichen Neuanfang, „auch wenn das“, wie er betont, „mit Mitte 50 noch einmal eine echte Herausforderung wird“. Bange ist ihm davor aber nicht. Dafür ist er zu lange im Geschäft, und außerdem macht er gerade noch einmal einen Computerkurs. „Ich schaffe das schon“, sagt er voller Überzeugung. Denn er könne auch auf die volle Unterstützung seiner Frau Anja und ihrer drei Söhne Torben, Fin und Lasse setzen.

Die mussten in den vergangenen Jahrzehnten oft zurückstecken, wenn Hans-Willi Clausen zur Arbeit ging. Mit 17 Jahren fing er bei Mackrott an. 1990 übernahm er dann den Laden und arbeitete dort seitdem 60 Stunden pro Woche. „Das ist insgesamt eine Menge Zeit, mehr als ein halbes Menschenleben. Das bedeutet einem schon was“, sagt Clausen.

Und während für ihn selbst jetzt ein neues Kapitel beginnt, ist das Schicksal des Hauses, in dem er so lange gearbeitet hat, besiegelt. Das Nachbargebäude im Lollfuß 81, in dem zuletzt die Weinhandlung „7 Q“ war, wurde bereits entkernt und im hinteren Bereich auch schon abgerissen. Spätestens Anfang Oktober werden beide Häuser den Baggern zum Opfer fallen. Dann entstehen auf dem Grundstück, das bis an die Schleistraße reicht, zwei Wohn- und Geschäftshäuser (samt zweistöckigem Parkdeck in der Mitte), die ab Frühjahr 2019 bezogen werden könnten, wie Hansens Architekt Werner Schmidt erklärt. Die Nachfrage nach den 16 Wohnungen sei bereits jetzt sehr groß. „80 Prozent sind schon vergeben.“