Busdorf : Am Runenstein soll es schöner werden

Der Platz am Busdorfer Wahrzeichen soll umgestaltet werden./Vor allem die Pflasterung stellt für viele Spaziergänger eine Stolperfalle dar.

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2020, 17:37 Uhr

Busdorf | Der „Skarthe-Runenstein“ prägt das Wappen der Gemeinde Busdorf. Der wikingerzeitliche Stein ist sozusagen das Wahrzeichen des Ortes. Die Gemeinde will den Platz am Runenstein nun besser erlebbar machen. Der Platz, dessen Pflasterung eine Stolperfalle für Besucher darstellt, soll neu gestaltet werden. Ein erster Entwurf sieht eine optische Verbindung des Runensteines mit der Wallanlage vor. „Das scheint mir ein umsetzbarer und anschaulicher Entwurf zu sein“, sagte Bürgermeister Kay-Michael Heil in der jüngsten Gemeindevertretersitzung.

Der Antrag auf Fördermittel wurde bereits auf den Weg gebracht. Mehrheitlich stimmten die Gemeindevertreter dafür, den Plan zur „Inwertsetzung des Platzes am Runenstein“ aufzunehmen, sobald die Zusage der Förderung bescheinigt werde. Lediglich ein Gemeindevertreter stimmte in der Sitzung gegen das Vorhaben. „Ich möchte, dass es am Runenstein so bleibt, wie es ist“, sagte er.

Seit langer Zeit ist die Gemeinde Busdorf mit der Inwertsetzung des Welterbes der wikingerzeitlichen Wallanlagen am Achterwall und dem Margarethenwall befasst. Der Weg am Achterwall wurde autofrei zum Fußweg verwandelt und mit Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen umgestaltet. Es entstand ein Naherholungsgebiet, das die Menschen am Platz „Mittenmang“ als Begegnungsstätte am Welterbe zusammenführt.

Der Platz am Runenstein wurde mit Mitteln aus der Gemeinde und mit Engagement zahlreicher Bürger verschönert und wird zudem regelmäßig von den Gemeindearbeitern gepflegt. 2018 wurden mehr als 30 Nistkästen für Vögel und Insektenhotels an den Bäumen installiert. Auch für den Unterschlupf von Fledermäusen wurde gesorgt. Die Nistkästen wurden allesamt von Sönke Lohrmann in Handarbeit aus Holz und Naturmaterialen hergestellt, die der Busdorfer als Spende überreicht hatte. Wildblumenwiesen wurden gesät, um das Gelände am Runenstein und an den Wanderwegen der Alten Landstraße zum Schutz der Natur bunter zu machen.

Die Menschen schätzen den Park als Naherholungsgebiet mit Wegen zum Spazierengehen. Einer von ihnen ist der Tierarzt Dr. Ortwin Galle, der im Park regelmäßig seinen Hund Bob ausführt. „Der Park ist wirklich schön. Ich gehe hier fast jeden Tag spazieren“, sagt er. Indes nutzen viele Kinder und Jugendliche den Platz, um in der virtuellen Welt von „Pokemon Go“ zu spielen. Seit 2016 ist der Runenstein sowie der Platz „Mittenmang“ als „Kampfarena“ ausgewiesen, um spielerisch rote, gelbe oder blaue Pokemon-Monster zu jagen.

Rundherum und mittendrin ist die Gemeinde mit dem Unesco-Welterbe der Wikingersiedlung Haithabu verbunden. Die rund 1,3 Kilometer langen und bis zu zehn Meter hohen Wallanlagen gehören zum Kulturerbe aus der Wikingerzeit, ebenso die fünf Runensteine, die gefunden und gesichert werden konnten. 1857 wurde der Skarthe-Stein an der alten Landstraße entdeckt, der sich zwischen zwei Grabhügeln („Tweebargen“) befand. In der Grabgrube des etwa drei Meter hohen Hügels fand man die Reste einer Bestattung aus der jüngeren Wikingerzeit. Die Inschrift des Skarthe-Steines ist in altdänischer Sprachform gehalten, die den Funden aus dem dänischen Jelling in Jütland ähnlich sind: „Königs Sven setze diesen Stein nach (zum Gedenken an) Skarthe, seinem Gefolgsmann, der nach Westen gefahren war, aber nun fiel bei Haithabu“.

Das Zeugnis aus der Wikingerzeit steht heute als Replik in Busdorf. Das Original befindet sich im Wikingermuseum Haithabu, wo seine Runen-Schriftzeichen mit Lichttechnik für die Besucher in Szene gesetzt werden.