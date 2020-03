Kirchengemeinde Schleswig : Am Domfriedhof wird gebaut

Friedhofsverwaltung bekommt eine neue zentrale Verwaltung. Für Besucher entstehen eine neue WC-Anlage und ein Info-Zentrum.

15. März 2020, 10:59 Uhr

Schleswig | Auf dem Domfriedhof wird gebaut. Für rund 400 000 Euro entsteht hier ein neues zentrales Verwaltungsgebäude für die Schleswiger Friedhofsverwaltung; auch werden die öffentlichen Toiletten vollständig erneuert und mit neuer Licht- und Schließtechnik ausgestattet.

Karlheinz Girmpf von der Flensburger Firma Helmich Fußbodentechnik verlegt auf dem Boden weiße Styroporplatten in zwei Schichten. Alle Türen sind ausgebaut, nur noch die Grundmauern sind zu erkennen, das Gebäude ist komplett entkernt. Jan Andersen (Heizungsbauer Ketelsen aus Sörup) bereitet die Verlegung der Rohre für die Fußbodenheizung vor. Alle Arbeiten laufen hier auf Hochtouren.

Ausgangspunkt für diese Baumaßnahmen waren Strukturveränderungen in der Kirche, vor allem die Fusion der vier Gemeinden zur Kirchengemeinde Schleswig im Jahr 2015. Im Zuge dessen war der bis dato eigenständige Domfriedhof der Friedhofsverwaltung beigetreten. „Hier schaffen wir jetzt Platz für eine gemeinsame Verwaltung“, sagte Gesa Jäger-Volk, Leiterin der Friedhofsverwaltung. Zudem werde in dem völlig umgestalteten Anbau der Friedhofskapelle ein Informations- und Servicecenter eingerichtet. „Hier bekommt man alle Informationen rund um die Themen Grabgestaltung und Vorsorge“, so Jäger-Volk.

Neben den Büros werde auch ein neues, von außen zugängliches WC gebaut, erklärte Jürgen Rademacher, der für den Kirchengemeinderat die Baumaßnahme betreut. Außerdem gebe es einen Raum für die Sargträger, die Sakristei und das Archiv in dem Anbau, ebenso eine Teeküche. Der Flachbau wird komplett neu gedämmt, erhält eine Fußbodenheizung, die Klinker-Fassade wird durch eine Holzverschalung ersetzt. Man hoffe, Ende Mai bis Mitte Juni alles fertig gestellt zu haben, sagte Gesa Jäger-Volk. Die Bauarbeiten würde allesamt von Unternehmen aus der Region absolviert.

Die Friedhofsverwaltung ist für den Domfriedhof (7,8 Hektar), den Michaelisfriedhof (2,7 Hektar) sowie die Anlagen im Friedrichsberg (2,5 Hektar) und in Haddeby (3,2 Hektar) zuständig. Insgesamt verfügt die Verwaltung über 16 Mitarbeiter. Um die 400 Beisetzungen pro Jahr laufen über die Friedhofsverwaltung, davon rund 200 auf dem Domfriedhof.

„Wir müssen und wollen uns für die Zukunft aufstellen“, sagt Gesa Jäger-Volk. „Wir wollen hier unsere Leistungen darstellen.“ Bestattungen auf dem Friedhof seinen nachhaltig, sagt sie auch mit Blick auf die wachsende Konkurrenz anderer Bestattungsformen. Die Flächen können nach Ablauf einer Frist erneut verwendet werden.