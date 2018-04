Schleswig : Am Bahnhof droht der nächste Ärger

Eigentümer Hubert Herr hat angekündigt, den nördlichen Zugang zum Bahnsteig mit einem Bauzaun abzusperren.

von Sven Windmann

27. April 2018, 07:55 Uhr

Spätestens seitdem man nicht mehr durch die Halle des Bahnhofes zu den Gleisen gehen kann, nutzen die meisten Bahnfahrer den Weg rechts vorbei an dem Gebäude. Damit aber könnte bald auch Schluss sein. Denn Bahnhofseigentümer Hubert Herr droht, einen Großteil des Durchgangs mit einem Bauzaun abzusperren. Warum? „Weil ich als Privatperson nicht die Verantwortung für die Bürger übernehmen kann“, sagt er, das sei die Aufgabe der Stadt.

Konkret geht es darum, dass die drei Meter des Weges, die direkt am Bahnhofsgebäude liegen, ihm gehören. Die anderen zwei Meter, hin zum Geländer, gehören der Stadt. Auf diesem Teil aber stehen die Fahrradständer – mit der Folge, dass die Leute über Herrs Grundstück zu den Gleisen gehen müssen. Bislang war das kein Problem für den Geschäftsmann aus Süddeutschland, der wegen des Umbaus des denkmalgeschützten Gebäudes seit Jahren im Clinch mit den Behörden liegt. Aber das Glatteis und der Schnee des letzten Winters haben ihn umdenken lassen. Einerseits sei er dafür verantwortlich, dass auf dem Weg geräumt wird. Andererseits müsse er aber auch die Haftungsrisiken übernehmen, wenn dort jemand stürzt und sich verletzt. „Und das, obwohl es wie ein öffentlicher Weg genutzt wird, ohne dass ich etwas davon habe“, betont Herr.

Um aus der Situation herauszukommen, hat er der Stadt ein schriftliches Angebot unterbreitet. Darin heißt es wörtlich: „Die Stadt Schleswig kann mein Grundstück im nördlichen Bereich vollumfänglich und unentgeltlich als Zuwegung zum Bahnsteig 1 nutzen, sofern sie die Verkehrssicherungspflicht und das Haftungsrisiko für diesen Bereich übernimmt. Als Gegenleistung darf ich als Eigentümer des Empfangsgebäudes die Grundstücksfläche vor dem Gebäude und auf der südlichen Seite auf einer Breite von etwa drei Metern entlang der Fassade als Fläche für Pflanzen, Skulpturen und Beleuchtungskörper nutzen und umgestalten. Die Verkehrssicherungspflicht sowie das Haftungsrisiko wie auch die Unterhaltung dieser Fläche wird von mir übernommen.“

Die Stadt jedoch ist bislang noch nicht auf diesen Deal eingegangen. Bürgermeister Arthur Christiansen werde Herrs Vorschlag innerhalb der betroffenen Fachbereiche zeitnah besprechen. „Es ist ihm aber derzeit nicht möglich, konkret darauf zu reagieren. Jedoch wird unentwegt in allen Fragen bezüglich des Bahnhofs ergebnisorientiert positiv gearbeitet“, erklärte Rathaussprecher Eric Gehrke auf Nachfrage.

Und wenn die Stadt sich querstellt? Dann, so Herr, sehe er sich gezwungen, „das Privatgelände entsprechend einzufrieden“. Das würde er zwar bedauern, aber weder er persönlich noch seine Versicherung seien bereit dazu, das Risiko zu tragen, sollte sich jemand auf dem Weg verletzten.

Bliebe also der Zaun, der es fast unmöglich machen würde, über den besagten Weg die Gleise problemlos zu erreichen. Schließlich stehen dort auch noch die Fahrradständer. Die wiederum könnten auch nur noch sehr umständlich genutzt werden. Dazu Eric Gehrke: „Die Stadtverwaltung und die Deutsche Bahn lassen derzeit prüfen, ob und wie diese Zuwegung zum Bahnhof gesperrt werden darf. Dennoch ist es für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schleswig und für Gäste möglich, über andere Zuwegungen die Gleise zu erreichen.“ Zudem prüfe man zurzeit, ob man für die Fahrradständer einen alternativen Standort findet. Das wäre wohl zwingen erforderlich, sollte es auch in diesem Fall keine Einigung zwischen Stadt und Investor geben. Die Bahnkunden müssten dann entweder die Treppe nehmen, um zu Gleis 1 zu kommen, oder südlich des Bahnhofs am Stellwerk entlanggehen. Dort wäre dann der einzige barrierefreie Zugang.

Auf Nachfrage betont Herr indes, dass er die neue Diskussion um den Zugang zu den Gleisen nicht angestoßen habe, um im Streit um den Bahnhof weiter Öl ins Feuer zu gießen. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist keine Aktion, um Ärger zu machen. Es geht einfach darum, dass ich nicht haften möchte, wenn sich jemand auf dem Weg zum Zug das Genick bricht. Das kann man doch wohl nachvollziehen, oder?“