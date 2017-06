Am Anfang muss es zischen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die Texte in dieser Zeitung beginnen fast immer mit der wichtigsten Information: Mit dem Ort, in dem sich das Folgende abgespielt hat. Also in Schleswig, Steinfeld, Mittelangeln oder Grosssolt. Und schon sind wird mitten drin im Problem. Natürlich sind die Regeln dafür bekannt, wann ein ß zu benutzen ist, und wann ein Doppel-S. Diese Regeln sind zwar kompliziert, aber wir haben uns einigermaßen daran gewöhnt. Aber Großsolt war immer schwierig, ebenso wie Groß Rheide und Großenwiehe. Jedenfalls wenn diese Namen am Beginn des Textes vorkamen, denn die so genannten Ortsmarken sind grundsätzlich in Grossßbuchstaben gehalten, den sogenannten Kapitälchen. Also oder Wir haben es mit versucht und mit , aber das sah nun wirklich fies aus.

Nun hat sich glücklicherweise der Rat für deutsche Rechtschreibung mit dem Thema beschäftigt. Der hat ja auch nichts anderes zu tun. Herausgekommen ist ein neuer Buchstabe. Das große Eszett. Wir bitten an dieser Stelle um Entschuldigung dafür, dass wir den neuen Buchstaben in seiner vollen Schönheit noch nicht zeigen können, er steht unserem Redaktionsystem leider noch nicht zur Verfügung, wie es ein Kollege erklärte, der es wissen muss.

Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar unsere Ortsmarken. Da kann man reintippen, was man will, es werden immer Großbuchstaben. Und weil es bisher für das ß keine große Version gab, hat das schlaue System den kleinen Buchstaben einfach von sich aus größer gemacht. Um 20 Prozent, so dass der kleine Buchstabe ebenso groß wird wie seine Nachbarn.

Das heißt: Wir hatten das große Eszett schon. Ohne es zu wissen und bevor es der Rat erfunden hat. Aber wir haben es nie benutzt, weil es einfach nicht schön aussah. Vielleicht müssen wir nun umdenken: statt ?

Der kundige Kollege hat auch mitgeteilt, dass es bei uns kein Wort gibt, das mit einem Eszett beginnt – und er hat wohl Recht. Aber in einer Kolumne wie dieser ist so Einiges erlaubt. Auch die Verdeutlichung durch kreative Rechtschreibung. Der typisch Flensburger Universalbegriff „Sünde“ wird eigentlich anders ausgesprochen. Da gehört dringend ein Eszett an den Beginn des Wortes. Da hilft auch kein Doppel-S. „Ssünde“ – das summt nur, dabei muss es zischen. Das Selbe gilt, wenn Süderbraruper über ihren Heimatort sprechen. „Süder“ sagen Sie. Und am Anfang zischt es. Vielleicht schreiben wir es ja auch mal. Wenn wir den richtigen Buchstaben dafür haben.

von Gero Trittmaack

erstellt am 30.Jun.2017 | 16:35 Uhr