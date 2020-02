Lindaunis : Alter Bahnhof wird zum Infozentrum

Auf dem Lindaunisser Gelände soll eine Ausstellung zum Naturpark Schlei entstehen. Sogar Züge könnten dort bald wieder halten.

17. Februar 2020, 14:06 Uhr

Boren | Was soll aus dem Lindaunisser Bahnhofsgelände werden? Max Triphaus, Geschäftsführer vom Naturpark Schlei und der Ostseefjord Schlei GmbH, stellte in der Gemeindevertretersitzung Boren die Ideen für das geplante Naturparkzentrum vor.

Hierfür wurde im vergangenen Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, an deren Kosten sich die Gemeinde Boren beteiligte. Triphaus’ ausführlichen Erläuterungen trafen auf große Resonanz. „Vieles würde gleichzeitig positiv vorangebracht“, sagte er. Es könnte ein großer Touristenmagnet entstehen, der wirtschaftliche Vorteile in die Region bringt. „Und es wäre dann wohl auch machbar und sinnvoll, den Bahnhalt wieder nach Lindaunis zu holen“, sagt er. Die Rufe danach werden immer lauter, aber bisher fehle eine attraktive Frequenz. Deshalb beteiligt sich auch Nah.SH (Nahverkehr Schleswig Holstein) an der Arbeitsgruppe. „Als architektonischer Hingucker wäre auch der Bau eines ganz neuen Hauses zu empfehlen, da die Kosten für eine Sanierung des alten Bahnhofes genauso intensiv sind, man hätte aber immer noch die alten Mauern stehen“, ergänzte er.

Auf 500 Quadratmetern Nutzfläche soll eine große Ausstellung über den gesamten Naturraum Schlei entstehen. Neben der Verwaltung soll das Gebäude auch multifunktionale Büroräume beherbergen, die nicht nur mittel- und langfristig, sondern vor allem kurzfristig für Stunden oder Tage mietbar sein sollen – für Veranstaltungen und Arbeitsplätze. Die Arbeitsgruppe, zu der auch der Kreis Schleswig-Flensburg, die Aktivregion Schlei-Ostsee, die Lokale Aktion Schlei, das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), der Bond-Umweltverband, das Schlei-Informationszentrum (Siez) sowie zwei Natur- und Landschaftsführer gehören, arbeitet an der detaillierten Machbarkeitsstudie. Eine öffentliche Vorstellung ist für April geplant.

Innerhalb des Ortsentwicklungskonzeptes wurde die Sanierung der 1980 errichteten Sporthalle als Schlüsselprojekt erkoren. „Es geht um Bereitstellung von Räumen und Flächen für Freizeit und Kultur. Und diese bedürfen einer umfassenden Modernisierung“, erklärte Bürgermeister Thomas Detlefsen. Der Hallenboden müsse erneuert und ein Prallschutz installiert werden. Außerdem gehe es um energetische Modernisierung und darum, die Gerätschaften an die heutigen Bedürfnisse anzupassen. Die Kostenschätzung eines Architekten belief sich auf 675.000 Euro brutto. Diese Summe wäre förderfähig mit 65 oder 75 Prozent. Thomas Detlefsen soll nun die Förderung beantragen.

Für einen Spielplatz in Ekenis hat die Gemeinde einen Förderantrag bei der Aktivregion Schlei-Ostsee für Kleinprojekte gestellt. Ein möglicher Investor plant in Kisby ein „Coworkingspace“ im Bereich nördlich der Bäckerstraat und westlich der Möhlenstraat.

Der Haushalt schließt mit einem Plus von 2200 Euro. Größere Investitionen waren 249.000 Euro für den Breitbandausbau, und 20.000 Euro für Planungskosten (Naturparkzentrum und Turnhalle). Die Hebesätze bleiben unverändert.

Weiteres in Kürze:

>Am interkommunalen Gewerbegebiet beteiligt sich Boren mit einem Anteil.

>Spenden und Zuschüsse für Vereine betrugen 10.000 Euro, für die freiwilligen Feuerwehren knapp 4000 Euro.

>Das neue Feuerwehrgerätehaus in Boren ist fertig. Ein „Einweihungs-Dorffest“ ist für Mai geplant.