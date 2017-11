Schleswig : Als Züge noch durch die Stadt dampften

vergrößern 1 von 5 Foto: Peter Schiffer 1 von 5









von Gero Trittmaack

erstellt am 29.Nov.2017 | 13:47 Uhr

Nur noch wenig erinnert heute an die Schleswiger Kreisbahn, die in ihrer Blütezeit mit einer Streckenlänge von 108 Kilometern viele kleine Dörfer mit Schleswig verband. Die Stammstrecke führte von Schleswig nach Süderbrarup und später weiter nach Kappeln, aber auch Kropp war angebunden, ebenso Satrup. Die Verbindung nach Friedrichstadt dagegen scheiterte schnell. Das Ende der Kreisbahn kam schleichend. Im Mai 1972 wurde der Personenverkehr zwischen Schleswig und Süderbrarup eingestellt, acht Jahre später auch der Güterverkehr.

Geblieben ist die Strecke zwischen Süderbrarup und Kappeln, die immer noch von der Angelner Dampfeisenbahn für touristische Zwecke genutzt wird. Geblieben sind aber auch viele Erinnerungen von älteren Einheimischen und eine ganze Reihe von Gebäuden. Die meisten Bahnhöfe sind zwar inzwischen verschwunden, einige aber werden noch als Wohnhäuser genutzt. Nur wer genau hinschaut, kann die Spuren der Kreisbahn entdecken.

Der Verleger Ludger Kenning aus Nordhorn hat das Potenzial der Erinnerungen entdeckt und nun ein reich bebildertes Buch mit dem Titel „Damals bei der Schleswiger Kreisbahn“ auf den Markt gebracht. „In dem Buch stecken jahrelange Recherchen von Bernd Bornau und Christian Kanzow“, erläutert der Autor. „Zudem haben wir aus Nachlässen und Sammlungen viele historische Bilder bekommen, die mit viel Mühe druckreif gemacht wurden.“

Das Buch präsentiert auf 240 Seiten die historische Entwicklung der Bahn von ihren Anfängen als Schleswig-Angler Eisenbahn, die 1883 privat als Aktiengesellschaft gegründet wurde . Es war die Keimzelle der späteren Kreisbahn. Jeder einzelne Bahnhof hat in dem Buch sein eigenes Kapitel, jeder Haltepunkt ist erwähnt. Bahnhöfe hatten zu jener Zeit unter anderem Schaalby, Scholderup, Taarstedt, Berend, Nübel, Havetoftloit, Torsballig und Hollingstedt.

Der Aufstieg und das langsame Ende der Bahn wird detailliert beschrieben, ebenso wie der gesamte Fahrzeugpark der Bahn über die Jahrzehnte. Es gibt alte Fahrpläne, Skizzen und Erklärungen.

Auf ihre Kosten kommen dabei auch Leser, die nicht zu den eingefleischten Eisenbahnfreunden gehören – dafür sorgen die vielen historischen Bilder. Wer kann sich heute noch vorstellen, dass in Schleswig ein Zug vor Schloss Gottorf entlangschnauft? Oder dass Faulück 1910 einen eigenen Bahnhof hatte, mit Fuhrwerksdurchfahrt und separatem Toilettenhaus? Oder dass eine Dampflokomotive auf einer Brücke in Schleswig über den Mühlenbach fuhr – nur Zentimeter an den Häusern vorbei? Die entsprechenden Bilder künden von vergangenen Eisenbahnzeiten – die eigentlich noch gar nicht allzu viele Jahre zurückliegen.



„Damals bei der Schleswiger Kreisbahn“ von Ludger Kenning. Verlag Kenning, ISBN 978-3-944390-02-4. 240 Seiten. 42,95 Euro.