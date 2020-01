Großsolt : Als Ausgleich für Stromleitung: Bäume wurden nach zehn Jahren endlich gepflanzt

Einen langen Anlauf brauchte die Umsetzung einer Ausgleichsmaßnahme für Strommasten in Großsolt.

03. Januar 2020, 09:31 Uhr

Großsolt | Endlich hat das jahrelange Warten auf die zu pflanzenden Bäume in Großsolt ein Ende. Ein erfolgreiches Ende, denn 24 der vertraglich vereinbarten 55 Bäume sind gepflanzt. Dabei handelt es sich um eine Ausgleichsmaßnahme der Schleswig-Holstein Netz AG für den Bau der 110-kV-Stromleitung zwischen Breklum und Flensburg. Die Leitung steht längst, doch zur Pflanzung kam es lange Zeit nicht.

Im Planfeststellungsbeschluss für den Leitungsbau, gefasst im Januar 2010, sind auch die Maßnahmen festgelegt, als Ausgleich für den Eingriff in die Landschaft, vom Antragsteller zu leisten sind. Antragsteller war seinerzeit die Eon-Hanse. In deren Auftrag wurden Standorte für Ersatzpflanzungen gesucht. Die Gemeinde Großsolt meldete Interesse an. Mit den Flächeneigentümern wurden Standorte und Baumarten festgelegt sowie Unterlagen für eine Grundbucheintragung vorbereitet.

Doch zur Baumpflanzung kam es nicht. Denn der Landesbetrieb Straßenbau kippte die Umsetzung: Die an der Neuen Straße, der L193, vorgesehenen Bäume fanden letztlich nicht ihre Zustimmung. „Sicherheitsgründe“ hieß es von der Schleswig-Holstein Netz AG, die zwischenzeitlich die Rechtsnachfolgerin von Eon-Hanse angetreten hatte. Auf dem Gemeindegebiet wurden andere Standorte gefunden.

„Doch dann tat sich lange nichts“, erzählt Thomas Buck, der bis 2018 als Gemeindevertreter tätig war. „Wir fragten zwar regelmäßig nach, die SH Netz AG verwies jedes Mal auf die kommende Saison.“

Als sich die Legislaturperiode dem Ende näherte, platzte ihm der Kragen: „Wie kann man so viele Jahre für die Realisierung einer vollgeplanten kleinen Maßnahme brauchen?“ Buck ist Förster, Baumpflanzungen gehören zu seinem Alltag. Er holte Kostenvoranschläge ein und schlug der Großsolter Gemeindevertretung vor, die Verantwortung für die 55 Bäume selbst zu übernehmen. Diese stimmte zu und trat an die SH Netz AG heran.

Der kommunale Aktionismus überraschte die SH Netz AG, die Zuständigen berieten sich und beschlossen, die Realisierung der Maßnahme der Gemeinde Großsolt zu überlassen. Buck bereitete alles für eine sofortige Baumpflanzaktion vor. Aber es gab erneut eine Verzögerung. Der Grund: Der zwischen der Gemeinde und der SH Netz AG zu schließende Vertrag ließ auf sich warten.

Die Freileitung zwischen Breklum und Flensburg ist längs errichtet. In Großsolt beschäftigt sich bereits die dritte Gemeindevertretung mit dem Thema Ausgleichspflanzung. Auf die Bürgermeister Klaus Hambach und Wilfried Surrey folgte Sönke Wollesen. Buck gehört der Gemeindevertretung seit 2018 nicht mehr an. Hans Georg Henningsen übernahm stattdessen den Umweltausschuss. Buck „nervte“ die SH Netz AG nach eigenen Angaben dennoch weiterhin. Auch Henningsen und Allan Loges drangen auf Abschluss des abgestimmten Vertrages mit der SH Netz AG. Nun traf das unterschriebene Papier kürzlich doch noch in Großsolt ein.

Buck erteilte sofort die Aufträge. Innerhalb kürzester Zeit wurden 19 Stieleichen auf kommunalen und privaten Grundstücken sowie sechs Winterlinden am Friedhof gepflanzt. Die noch zu den 55 vereinbarten Bäumen noch fehlenden sollen demnächst folgen. „Wir sind froh, dass die 55 Bäume nach mehr als zehn Jahren endlich in die Erde kommen und ihre Funktion als Ausgleich für eine Naturverschlechterung an anderer Stelle erfüllen können.“