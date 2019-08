Neue Attraktion in Glücksburg : Alpakas im Rosarium

Zwei Aplakas im Glücksburger Rosarium sollen als weitere Attraktion zusätzliche Besucher anlocken.

25. August 2019, 14:46 Uhr

Glücksburg | Das Glücksburger Rosarium hat eine neue Attraktion. Sie produziert leichte, warme Wolle, spuckt nicht und frisst jede Menge Gras – zwei Alpakas stehen seit Neuestem auf einer eingezäunten Rasenfläche im hinteren Bereich des Rosariums. Sie stammen aus der privaten Hobbyzucht von Marktmacher und Konzeptentwickler Finn Jensen. „Er hat mir zwei von seinen neun Alpakas ausgeliehen, damit wir eine zusätzliche Attraktion im Rosarium haben“, erklärte Hans-Wolfgang Bracht, Vorsitzender des Vereins Schönes Glücksburg. Laut Brachts Informationen handelt es sich um zwei weibliche Tiere, die wahrscheinlich trächtig sind.

Der Verein hat die Pflege des Rosariums, das die Stadt bis 2022 von der Schlossstiftung gepachtet hat, übernommen. Auf der letzten Sitzung des Tourismus-Ausschusses gab Bracht bekannt, die Aufgabe gerne bis Ende 2022 weiterführen zu wollen. Sein Fazit nach den ersten drei Monaten: Es wurden 12.000 Euro investiert. Anfallende Aufgaben konnten erfüllt werden. Kosten für Strom und Wasser von etwa 150 Euro im Monat sollen von der Stadt übernommen werden. Eine Veränderung der Organisation wäre nicht förderlich.

Dieser Satz bezog sich auf einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen. Demnach sollte die Stadt mit der Artefact gGmbH einen Pachtvertrag abschließen. Artefact-Geschäftsführer, Grünen-Mitglied und Tourismus-Ausschuss-Mitglied Werner Kiwitt musste während der Diskussion wegen Befangenheit den Saal verlassen. Zuvor hatte er sein Angebot mit den Worten gerechtfertigt, ihm sei zugetragen worden, der Verein Schönes Glücksburg könne die Aufgabe alleine nicht bewältigen.

Bracht begrüßte jegliche Unterstützung, betonte aber, in den verbleibenden drei Jahren im Rosarium „das letzte Wort“ haben zu wollen. Der Tourismus-Ausschuss entschied mit sechs von acht Stimmen, dem Verein demnächst einen entsprechenden Pachtvertrag zur Unterschrift vorzulegen.

Ob das Rosarium in das Projekt der grenzüberschreitenden Gartenschau aufgenommen wird – ein weiterer Antrag von Bündnis90/Die Grünen – blieb nach Diskussion offen. „Wir werden das Rosarium nicht völlig rauslassen“, sagte Ausschuss-Vorsitzender Michael Puls. Aber aufgrund des bevorstehenden Pachtendes im Jahr 2022 sei die Entscheidungsfindung schwierig. In der Planung befinden sich weiterhin der Kurgarten – dort haben die Arbeiten der Umgestaltung schon begonnen – der Prinz-Friedrich-Ferdinand-Damm und der Alte Friedhof.