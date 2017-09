Treia : Alle Fakten kamen auf den Tisch

vergrößern 1 von 1 Foto: ckb 1 von 1

Das Interesse war groß: Die Treianer Gemeindevertretung unter Vorsitz von Bürgermeister Johann Nissen hatte in den Osterkrug eingeladen, um über die Themen Schullandschaft, ärztliche Versorgung und Dorfentwicklung zu informieren. Weil diese in den vergangenen Monaten für viel Gesprächsstoff gesorgt hatten, beschlossen die Gemeindevertreter, die Zahlen und Fakten sachlich darzustellen, um eine fundierte Diskussion zu ermöglichen. Rund 100 interessierte Bürger waren gekommen. Der Bürgermeister freute sich zwar über die große Beteiligung, stellte aber auch klar, dass es keine neuen Erkenntnisse oder Entwicklungen gebe. „Außerdem geht es uns nicht darum, zu irgendwelchen Aktionen aufzurufen“, betonte er.

Jes-Peter Thomsen, der Treia im Schul- und im Amtsausschuss vertritt, erläuterte detailliert die Gründe für die Debatte um eine mögliche Schließung der Grundschule und einen Neubau an der Erich-Kästner-Schule (EKS). Sie resultiere aus der Notwendigkeit einer Stärkung der EKS. Nachdem die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren eingebrochen waren, erhoffe man sich durch die Angliederung einer Grundschule eine Stärkung der Schule. „Treia hat sowieso eine sehr hohe Übergangsquote zur EKS“, erklärte Jes-Peter Thomsen. Diese Quote würde sich durch einen Standortwechsel nicht verändern. Vielmehr wünschte er sich die Betrachtung aller Grundschulen im Amt. Zum aktuellen Zeitpunkt sei eine Entscheidung gar nicht nötig, da die Schüler aus Ellingstedt und Hollingstedt in Treia gut untergebracht seien und die Schülerzahlen jeweils mehr als ausreichend seien.

Elternvertreterin Yvonne Raup berichtete von einer Umfrage, die sie im Auftrag des Schulunterstützungsausschusses an der Grundschule durchgeführt habe. „Zweidrittel der befragten Eltern haben sich für die kleine Grundschule ausgesprochen“, betonte sie. Aus dem Plenum kam der Vorschlag, die Kosten für einen Neubau zu sparen und die Summe besser in die bestehenden Schulen, deren Ausstattung und damit direkt in die Ausbildung der Kinder zu investieren.

Zum Thema ärztliche Versorgung erklärte Johann Nissen, dass Treia seinen praktischen Arzt durch dessen Wegzug nach Silberstedt verlieren werde. „Im Frühjahr wurden wir darüber informiert, dass in Silberstedt ein Gesundheitszentrum entstehen wird, die Beratungen in der Gemeindevertretung und die Planungen seien abgeschlossen“, berichtete der Bürgermeister. „Darüber waren wir und andere Gemeinden des Amtes nicht informiert.“ Die Gemeinde habe bereits Gespräche mit einigen Kandidaten geführt. Einen Nachfolger zu finden, werde jedoch kein leichtes Unterfangen, da gerade Hausarztpraxen im ländlichen Bereich schwer zu besetzten seien.

Beim letzten Punkt auf der Tagesordnung ging es um die bauliche Entwicklung. Laut Landesentwicklungsplan dürfen bis 2025 in der Gemeinde 65 Wohneinheiten entstehen. Mit dem neuen Baugebiet Steenerich ist ihr Kontingent erschöpft. Auf Amtsebene wurde durch das Büro „Raum und Energie“ ein Entwicklungskonzept erstellt, dass bei der Planung amtsangehörige Gemeinden berücksichtigt, die ihre möglichen Wohneinheiten nicht ausgeschöpft haben. Diese könnten dann anderen Gemeinden gutgeschrieben werden. Für Treia könnte das bedeuten, dass weitere Häuser gebaut werden dürften, obwohl die Gemeinde die vorgeschriebene Höchstgrenze überschritten hat. Das würde sich vor allem positiv auf die aktuellen Bauwünsche am Heideweg und am Langen Redder auswirken.