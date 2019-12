„Kreativ-Saal Weißes Ross“ in Uelsby : Alexandra Jakubowski begeistert fürs Nähen

Die 48-Jährige gibt in Uelsby Nähkurse. Im ihrem „Kreativ-Saal“ verkauft sie Stoffe, Schnittmuster und Zubehör.

Uelsby | Nähen soll entspannen und dabei helfen sich zu fokussieren: Der Umgang mit Stoffen und Nähmaschine ist deshalb bei vielen beliebt. Das stellt auch immer wieder Alexandra Jakubowski fest. Die 48-Jährige betreibt in Uelsby den „Kreativ-Saal Weißes Ross“. Dort bietet sie fast jeden Abend Nähkurse an, die nahezu immer ausgebucht sind. Die Teilnehmer kommen sogar von der Westküste zu ihr, um Nähen zu lernen.

Dabei ist Alexandra Jakubowski eigentlich gelernte Krankenschwester. Zum Nähen ist sie eher zufällig gekommen. „Als ich schwanger wurde, habe ich angefangen für das Baby etwas zu nähen“, erzählt sie. Zunächst habe sie sich nur an einfache Schnitte gewagt, später dann auch an kompliziertere. Die nötigen Techniken habe sie sich selbst beigebracht. Freunde und Verwandte wurden auf ihr Talent aufmerksam, ließen sich von Alexandra Jakubowski mit Selbstgenähtem beliefern. „Schließlich bin ich auch auf Märkte gegangen und habe dort die Kleidung verkauft“, erzählt die Uelsbyerin.

Schnell war der Traum vom eigenen Geschäft geboren. Als die Familie vor elf Jahren das Haus in Uelsby kaufte, war auch klar, dass sie dort ihr Hobby zum Beruf machen wollte. In einer scharfen Kurve noch weit vor dem Uelsbyer Ortsschild befindet sich das „Weiße Ross“ – ein alter Gasthof. Wo einst bis in die Nacht gefeiert wurde, gibt es heute Stoffe, Schnittmuster und Selbstgenähtes. Auf den Tischen liegen viele bunte Stoffballen. In der Ecke sorgt ein Bollerofen für Gemütlichkeit. Im hinteren Teil des Gebäudes befindet sich der Schulungsraum, wo die Teilnehmer in Fünfergruppen das nötige Handwerk lernen.

„Hier wird viel gelacht“, berichtet Alexandra Jakubowski. Viele Teilnehmer kommen immer wieder, eine Gruppe ist schon seit über einem Jahr dabei. Die Teilnehmerinnen kannten sich vorher nicht, inzwischen ist der Nähkurs für sie zu einem festen Termin geworden. Männer kommen nur selten ins Weiße Ross. „Ich hatte einmal eine Anmeldung von einem Mann zum Nähkurs, doch der hat dann wieder abgesagt“, sagt Alexandra Jakubowski und lacht.

Die 48-Jährige hat beobachtet, dass sich die Begeisterung für das Nähen durch alle Altersschichten zieht. „Manchmal kommt sogar die Oma mit der Ekelin vorbei“, erzählt sie, „das finde ich toll.“

Doch was macht das Nähen so beliebt? Auf diese Frage hat Alexandra Jakubowski gleich mehrere Antworten parat. „Man kann sich den Stoff selbst aussuchen und die Kleidung direkt an seine Maße anpassen. Außerdem kann man seine Persönlichkeit ausdrücken.“

