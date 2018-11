Betrug am Telefon : Aktuell Enkeltrick in Schleswig

Die Betrüger versuchen an Bargeld zu kommen. Noch ist es ihnen nicht gelungen.

von Michael Kierstein

12. November 2018, 14:50 Uhr

Schleswig | Am Montag kommt es im Schleswiger Stadtgebiet vermehrt zu Anrufen von Trickbetrügern. Diese geben sich als Enkel oder Bekannte aus und versuchen durch geschickte Gesprächsführung an Bargeld oder Wertsachen ihrer vermeintlichen Opfer zu gelangen. Glücklicherweise haben alle uns bekannten Personen bisher richtig gehandelt und sich an die Polizei gewandt.

Bitte informieren Sie Ihre älteren Angehörigen, Nachbarn und Bekannte. Diese sollen im Zweifel das Gespräch beenden und sich im Falle eines solchen Anrufs an Verwandte, an Freunde oder die örtliche Polizeidienststelle wenden.

