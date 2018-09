Meggerdorf : Aktion Kuno feiert Geburtstag

Unter dem Motto „Mit Naturschutz und Landwirtschaft für die Region“ feierte die Lokale Aktion Kuno jetzt ihr zehnjähriges Jubiläum.

21. September 2018, 16:43 Uhr

Meggerdorf | Mit 100 Gästen fand die Feier in entspannter Atmosphäre dort statt, wo alles begann: in Meggerdorf.

Die Vorsitzende Renate Rahn zeichnete in einem Rückblick die Geschichte der Entstehung Kunos nach. Aus anfänglichen Konflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz entstand mit der Zeit eine konstruktive Zusammenarbeit und die Lokale Aktion Kuno wurde ins Leben gerufen.

Dank der Förderung durch das Land und die EU konnte eine hauptamtliche Geschäftsführung eingestellt werden. Der finanzielle Eigenanteil wird seitdem von der Region selbst geleistet, indem sich Ämter und Gemeinden sowie Mitglieder des Trägervereins beteiligen.

Die Geschäftsführer Knut Jeromin und Martina Bode stellten die Aufgaben des Vereins vor, die sich seit der Gründung vielfältig erweitert haben. Die Arbeit basiere auf der Zusammenarbeit verschiedener lokaler Akteure. Kooperativer Naturschutz vor allem mit Landwirten stehe im Fokus, mit dem Ziel, den Naturschutz als finanzielles Standbein für Landwirte zu entwickeln. „Über die Erreichung europäischer Naturschutzziele hinaus ist es das Ziel, eine artenreiche und abwechslungsreiche Eider-Treene-Sorge-Niederung zu erhalten, die für ihre Bewohner und Erholungssuchende attraktiv ist“, sagte Knut Jeromin.

Der neue Umweltminister Jan Philipp Albrecht schickte eine Videobotschaft, in der er die auf Beteiligung basierende Arbeit Kunos als nachahmenswert würdigte. Thorsten Elscher als Vertreter der Abteilung Naturschutz des Ministeriums wies auf die anstehenden Veränderungen in der Region durch den Klimawandel hin. Steigende Niederschläge verbunden mit Bodenabsackungen würden die landwirtschaftliche Nutzung und damit die gesamte Region in Zukunft vor große Herausforderungen stellen. Er wünsche sich, dass Kuno sich auch bei der Entwicklung zu einem nachhaltigen Wassermanagement einbringen wird.

Uwe Dierking vom Deutschen Verband für Landschaftspflege zeigte die gesellschaftliche Forderung auf, dass Landwirte neben der Produktion günstiger und hochwertiger Nahrungsmittel auch den Natur- und Klimaschutz berücksichtigen sollen. Dieses könne seiner Ansicht nach jedoch nur geschehen, indem Landwirte auch als Dienstleister im Natur- und Umweltschutz verstanden und für diese Leistungen honoriert würden.